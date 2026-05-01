Đón liệt sỹ trở về sau 57 năm trong ngày thống nhất non sông

Sáng 30/4, Đảng bộ, UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) và gia đình đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Cư (SN 1945, quê xã Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc (cũ), nay là phường Cửa Lò).

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Đình Cư có mặt trong đoàn quân tiến vào miền Nam đánh giặc, cứu nước.

Lễ truy điệu liệt sỹ Nguyễn Đình Cư được tổ chức trọng thể, trang nghiêm (Ảnh: Thanh Nhàn).

Người lính trẻ được biên chế vào đại đội 1, tiểu đoàn 14, Binh trạm 31, Đoàn 559, chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ngày 3/11/1969, Thượng sĩ Nguyễn Đình Cư hi sinh, thời điểm đó anh mới 24 tuổi.

Hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Đình Cư sau đó được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị). Sau 57 năm nằm lại chiến trường, hôm nay (30/4), gia đình và quê hương đón anh trở về bên cha mẹ và những người thân yêu.

Theo thông tin từ anh Nguyễn Đình Cường (cháu liệt sỹ Nguyễn Đình Cư), bác của anh hi sinh khi chưa kịp lập gia đình. Trong nhiều năm qua, gia đình luôn mong muốn đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Cư trở về với quê hương, với những người thân yêu.

“Sau bao nhiêu năm ấp ủ, nay ước nguyện của gia đình tôi mới thực hiện được. Đón hài cốt bác trở về trong ngày 30/4, với chúng tôi không chỉ là niềm tự hào mà qua đó, nhắc nhở con cháu tri ân những người đã ngã xuống để sống xứng đáng hơn với sự hi sinh của ông cha và các thế hệ anh hùng liệt sỹ”, anh Cường tâm sự.

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, chia sẻ sự trở về của liệt sỹ Nguyễn Đình Cư vào ngày 30/4 có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi cả nước đang kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Người lính Nguyễn Đình Cư không thể đi đến ngày cuối cùng của cuộc chiến nhưng anh và biết bao đồng đội đã hi sinh xương máu, tuổi xanh, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, để non sông, đất nước được hòa bình, thống nhất.

Sau lễ truy điệu trang nghiêm, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Cừ được an táng tại nghĩa trang Rục Mồ, phường Cửa Lò theo nguyện vọng của gia đình.