Bên trong tượng đài nguyên mẫu Mẹ Việt Nam anh hùng có 12 con, cháu liệt sỹ

Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc núi Cấm, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, có diện tích rộng hơn 16ha, khánh thành vào năm 2025. Khu Tượng đài được lựa chọn từ phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng. Với thiết kế dựa trên nguyên mẫu chân dung mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 16/1/2007, Thủ tướng Chính phủ có quyết định đưa công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng vào danh sách các công trình văn hoá cấp Quốc gia.

Toàn bộ Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được ghép từ những tảng đá granite nguyên khối với tổng khối lượng đá và bê tông lên đến khoảng 20.000 tấn. Kiến trúc tượng đài mang hình dáng một ngọn núi cao ở chính giữa và thấp dần về hai bên, gợi lên ý tưởng “Mẹ là suối nguồn bao la vô tận, là linh hồn đất nước”.

Ở chính giữa tượng đài là chân dung bán thân mẹ Thứ cao hơn 18m, hai cánh tượng đài uốn cong hai bên như đang dang rộng vòng tay che chở các con, hai bên vách tượng khắc họa thấp thoáng hình bóng những người con quây quần bên Mẹ.

Tượng đài lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ. Mẹ Thứ có 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ.

Ngày 17/12/1994, mẹ Nguyễn Thị Thứ vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Thứ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 10/12/2010, thượng thọ 106 tuổi.

Vào các dịp lễ kỷ niệm, sự kiện văn hoá, nơi đây thường diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong ảnh là vòng hoa của báo Dân trí, Hội Biển đảo Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân được đặt trang trọng tại tượng đài nhằm tri ân, biết ơn và tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ.

Nơi đây còn được lựa chọn là nơi tổ chức nhiều sự kiện trọng đại mang tầm vóc quốc gia và thành phố. Trong ảnh là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trước tượng đài. Chữ "đất nước" được chiếu lên như người Mẹ Việt Nam anh hùng đang ôm trọn đất nước vào lòng.

Quần thể kiến trúc tượng đài còn gồm 8 trụ huyền thoại ngay trước cổng vào, mỗi trụ cao 11,2m, làm bằng đá hoa cương. Trên 8 trụ khắc họa hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng nhằm tri ân công lao của các Mẹ.

Tượng đài được làm rỗng, bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, nơi ghi danh gần 50.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước.

Tại đây, du khách có thể xem các hình ảnh tư liệu, tiểu sử và hiện vật gắn liền với cuộc đời, sự cống hiến của những người Mẹ Việt Nam anh hùng trong chiến tranh.

Một số hiện vật tiêu biểu được trưng bày như nồi đồng nấu cơm tiếp tế cho bộ đội, khung cửi dệt vải thời chiến, bình hoa thờ… tái hiện chân thực những hi sinh thầm lặng và đức hy sinh cao cả của các Mẹ. Trong ảnh là khăn của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ được trưng bày tại nhà tưởng niệm.

Bức thư của ông Lê Ngọc Lân gửi từ huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trình Thị Quy ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ vào ngày 1/8/1959. Bức thư được lưu giữ tại nhà tưởng niệm.

Du khách được nghe kể, tìm hiểu về các câu chuyện đầy xúc động về sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong ảnh là tượng đồng Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Luốt (quê xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng). Trong những năm kháng chiến, nhà Mẹ là cơ sở cách mạng nuôi giấu nhiều cán bộ, du kích địa phương. Mẹ có 3 người thân hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến. Bức tượng đồng do con gái của Mẹ là chị Trần Thu Hồng tặng cho Ban quản lý vào tháng 4/2017.

Theo UBND phường Quảng Phú, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là một “địa chỉ đỏ”, nơi người dân cả nước hướng về để tri ân những hy sinh bất khuất của dân tộc. Công trình góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của người Việt Nam. Những câu chuyện, hiện vật tại nhà tưởng niệm mang lại bài học lịch sử sống động, khơi dậy lòng biết ơn và tinh thần dân tộc cho du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh khu tượng đài là nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam, nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Công trình mang ý nghĩa lịch sử, tinh thần sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Vị trí của Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: Google Maps).