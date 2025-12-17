Triển khai sản xuất rau vụ Đông giúp người dân nâng cao thu nhập

Xã Phúc Khánh có khoảng 1.000ha đất nông nghiệp. Để giúp người dân nâng cao thu nhập, sử dụng đất hiệu quả, xã Phúc Khánh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân triển khai trồng cây vụ Đông.

Theo đó, UBND xã Phúc Khánh định hướng người dân sản xuất đa dạng các giống cây trồng vụ Đông, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Trong đó, tập trung vào các nhóm cây trồng chính như: rau đậu các loại, ngô hạt, ngô nếp ăn tươi, ngô ngọt, khoai lang, khoai tây, ớt và một số cây trồng ngắn ngày khác.

Người dân Phúc Khánh trồng khoai tây vụ Đông (Ảnh: Phúc Khánh).

Trong vụ Đông năm 2025, xã Phúc Khánh tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích sản xuất tăng vụ, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm thông qua chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Song song với tổ chức sản xuất, xã Phúc Khánh đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao; liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân, vận động các hộ sản xuất thực hiện nghiêm các cam kết theo hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Theo định hướng, mỗi thôn lựa chọn 1-2 sản phẩm cây trồng có tiềm năng để phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững trên địa bàn xã, giúp người dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai