TP Huế: Cải thiện dinh dưỡng, góp phần giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Y tế TP Huế đã ban hành kế hoạch triển khai Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 và Tiểu dự án 1, 2 thuộc Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Các hoạt động được tổ chức thường xuyên tại nhiều địa bàn, tập trung vào mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao thể trạng cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đồng thời ưu tiên trẻ em tại các xã nghèo, khu vực bãi ngang và ven biển.

Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Sở Y tế TP Huế).

Trong hệ thống trường học, ngành y tế phối hợp triển khai các hoạt động hướng dẫn xây dựng bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, giáo dục và thực hành dinh dưỡng hợp lý cho học sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dinh dưỡng và giáo viên được tập huấn thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Song song với các hoạt động chuyên môn, ngành y tế còn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, bảo đảm chương trình được triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, người dân được tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, hạn chế nguy cơ tái nghèo do nguyên nhân sức khỏe.

Giai đoạn 2021-2025, toàn TP Huế có 146.098 trẻ em dưới 5 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng; 646.057 bà mẹ có con dưới 5 tuổi được tư vấn dinh dưỡng; 169.119 phụ nữ mang thai được bổ sung vi chất; 34.333 trẻ được theo dõi, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng. Ngoài ra, có 458.405 trẻ 5-16 tuổi được bổ sung vi chất và 998.902 trẻ được tư vấn về dinh dưỡng.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố đã giảm rõ rệt, từ 17,9% năm 2022 xuống còn 15,2% năm 2024. Kết quả này cho thấy những tác động tích cực và bền vững của các chương trình can thiệp dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Huế.

Châu Anh