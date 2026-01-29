Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở Khe Sanh

Ngày 29/1, chính quyền xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ mới được tìm thấy trên địa bàn.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện các sở, ban, ngành cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đưa hài cốt liệt sỹ về khu vực an táng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương thành kính dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Khe Sanh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Hoàng Hùng).

Như Dân trí đã thông tin, những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại thôn Xa Re và Tà Rùng, xã Khe Sanh.

Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, bọc trong bao tử sỹ, kèm nhiều di vật như tăng nguyên tấm, dù, bình tông, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin.