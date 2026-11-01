Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Campuchia cùng lọ thuốc penicilin

Ngày 1/11, thông tin từ Đội K51, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia (Ảnh: Quốc Khánh).

Thông tin ban đầu được cung cấp bởi người dân địa phương trong quá trình làm nương rẫy. Từ nguồn tin quý giá này, Đội K51 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh, tiếp cận khu vực dọc suối Ô Tôi, xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri.

Tại vị trí cách suối khoảng 100m, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được xác định có liên quan đến bộ đội Việt Nam.

Cũng trong ngày 1/11, Đội K51 tiếp tục mở rộng khảo sát tại khu vực nhánh suối thuộc hạ nguồn suối Đắk Đam, xã Busara, huyện Bétchanđa, tỉnh Mondulkiri. Sau quá trình tìm kiếm, khai quật tại vị trí cách bờ suối khoảng 30m, đơn vị phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ.

Nhiều di vật được tìm thấy, trong đó có cả lọ thuốc penicilin (Ảnh: Quốc Khánh).

Bên cạnh những di vật như cúc áo quân phục, bút bi, đế giày vải, lực lượng chức năng còn tìm thấy một lọ thuốc penicilin (kháng sinh) - một trong những vật dụng phổ biến trong hành trang của các cán bộ, chiến sĩ khi ra chiến trường.

Sau khi quy tập, cả 2 hài cốt được đưa về thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của Đội K51, chờ ngày đưa về đất mẹ Việt Nam.

Hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh: Quốc Khánh).

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 10 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027, tại Campuchia.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn thời tiết, địa hình hiểm trở, nguồn thông tin ít ỏi. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 vẫn kiên trì xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm cẩn trọng với quyết tâm đưa thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.