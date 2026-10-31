Tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ được bọc trong 2 lớp võng dù

Ngày 31/10, Đội K51, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập một hài cốt nữ liệt sĩ tại khu vực Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành trên địa bàn xã.

Hài cốt của nữ liệt sĩ được tìm thấy sau 60 năm (Ảnh: Quốc Khánh).

Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ nguồn tin của ông Dương Thanh Tu (63 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ).

Theo ông Tu, năm 1966, ông Trần Công Thành, một người từng tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, đã trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn. Trong số đó có chị gái ông Tu là liệt sĩ Dương Thị Bảnh.

Sau này, phần mộ liệt sĩ Bảnh cùng một liệt sĩ khác được thân nhân tìm thấy, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Tuy nhiên, ngôi mộ của một nữ liệt sĩ chưa rõ tên tuổi, quê quán vẫn nằm lại nơi đất cũ.

Theo lời kể, nữ liệt sĩ bị thương nặng do trúng bom cháy, được đưa đến Bệnh xá Suối Đá (nay là thôn Mỹ Thành) để cứu chữa. Dù được chăm sóc, những vết thương quá nặng khiến bà không qua khỏi. Sau khi hy sinh, bà được ông Thành chôn cất gần nơi an nghỉ của 2 liệt sĩ trước đó.

Suốt nhiều năm, ông Thành và ông Tu vẫn thay nhau chăm sóc phần mộ, giữ gìn nơi yên nghỉ của người đã khuất. Khoảng 5 năm trước, ông Thành qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Từ đó, ông Tu tiếp tục hương khói, chăm nom ngôi mộ với mong muốn một ngày nào đó hài cốt nữ liệt sĩ được người thân tìm thấy.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để giám định ADN, xác minh danh tính của nữ liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).

Từ thông tin do ông Tu cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Mỹ cùng Đội K51 đã nhiều lần khảo sát, gặp gỡ nhân chứng để xác định vị trí phần mộ.

Ngày 30/10, sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã khai quật và phát hiện hài cốt được bọc trong 2 lớp võng dù. Bên cạnh đó, nhiều di vật còn sót lại cũng được tìm thấy, gồm cúc áo quần, khăn voan và tất chân.

Đối chiếu lời kể của nhân chứng với những di vật được phát hiện, các lực lượng bước đầu xác định đây là hài cốt nữ liệt sĩ. Mẫu hài cốt đã được lấy để phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định.

Sau khi quy tập, hài cốt được đưa về bảo quản, thờ cúng tại Phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hòa Mỹ, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang nghiêm trong thời gian tới.

Hài cốt của liệt sĩ được đưa về thờ cúng trước khi an táng (Ảnh: Quốc Khánh).

Cũng trong ngày 30/10, Đội K51 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Bung (Đắk Lắk) và chính quyền địa phương quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn 1 của xã này.

Thông tin về vị trí phần mộ do ông Tô Đức Huy (53 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ea Bung) cung cấp. Qua quá trình khảo sát, tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được một hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan.

Hài cốt và các mẫu vật được thu thập, bảo quản để tiếp tục phục vụ công tác xác minh danh tính.

Một số di vật được tìm thấy khi quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Quốc Khánh).

Từ những kết quả tìm kiếm trên, Đội K51 kêu gọi các cựu chiến binh và người dân từng tham gia chiến đấu, sinh sống tại những địa bàn liên quan tiếp tục cung cấp thông tin về các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi lời kể, mỗi manh mối dù nhỏ đều có thể góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Vương quốc Campuchia.