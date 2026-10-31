Đã quy tập 879 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 31/10, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 lên 148 bộ.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động trang thiết bị, xử lý hơn 625m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng bước sang ngày thứ 16 của đợt 2. Trước đó, trong đợt 1, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định. Tính lũy kế 2 đợt, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 879 bộ hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Các đơn vị đang triển khai tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.