Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn được cho là bệnh xá dã chiến

Ngày 31/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đơn vị chức năng đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xóm Đông Chùa (tổ dân phố Lộc Thuận, phường Hoài Nhơn Bắc) từ thông tin người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ trong khu vườn nhà dân ở phường An Nhơn Bắc (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Theo ông Bùi Bá Nghiệp (69 tuổi, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc), trong kháng chiến chống Mỹ, khu vườn của gia đình ông từng là nơi đặt bệnh xá dã chiến.

Trước đây, quá trình cải tạo vườn, ông phát hiện 5 ngôi mộ và trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Hạnh.

Nghi khu vườn do con trai quản lý vẫn còn hài cốt liệt sĩ, ông Nghiệp tiếp tục cung cấp thông tin để cơ quan chức năng mở rộng tìm kiếm.

Ngày 29/10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tổ chức tìm kiếm và phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật chiến tranh như võng dù bộ đội, mảnh tăng, ngòi nổ mìn và đạn súng AK. Tại khu vực này còn có chiếc ví da chứa hình ảnh đã bị mờ, không thể nhận diện rõ.

Các mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ đã được thu thập để phục vụ công tác xác định danh tính.

Khu vực quy tập tại xóm Đông Chùa, thuộc tổ dân phố Lộc Thuận được cho là bệnh xá dã chiến trong thời kỳ kháng chiến (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận). Hơn 40 năm trước, 6 hài cốt liệt sĩ khác cũng được tìm thấy và quy tập tại khu vườn này.

Theo ông Sáu, khu vực quanh vườn gia đình từng là nơi đặt bệnh xá dã chiến trong kháng chiến chống Mỹ. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hầm, hào công sự.