Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chúc Tết, giao nhiệm vụ đầu năm với báo Dân trí

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật, phấn khởi, đánh dấu năm đầu tiên báo Dân trí đón Tết với vai trò cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà bày tỏ niềm vui khi đến thăm tòa soạn đầu năm mới, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật mà báo Dân trí đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đến chúc Tết và giao nhiệm vụ năm 2026 cho báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Ghi nhận sự trưởng thành và vai trò của Dân trí

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, báo Dân trí đã khẳng định được vị thế, uy tín trong hệ thống báo chí, tạo dựng được uy tín, thương hiệu và có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Các tin, bài và chuỗi các hoạt động, sự kiện thời gian qua tiếp tục cho thấy sự trưởng thành và bước phát triển toàn diện của tờ báo.

“Cùng với sự nhanh nhạy và tính chuyên nghiệp cao của báo điện tử, báo in ngày càng được nâng lên về mặt chất lượng. Điều này cho thấy Dân trí đang phát triển đồng đều các loại hình, từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống báo chí”, Thứ trưởng Hà nhấn mạnh.

Đánh giá cao vai trò của báo Dân trí trong công tác tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là về sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Đây là nhiệm vụ mới, khó, song các tuyến bài, chuyên đề, diễn đàn do báo thực hiện đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, Thứ trưởng ghi nhận.

Bên cạnh đó, các chương trình nhân ái, hoạt động cộng đồng, diễn đàn ESG, các cuộc thi và sự kiện do báo tổ chức tiếp tục phát huy giá trị nhân văn, góp phần kết nối người dân, doanh nghiệp với các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng đánh giá cao kết quả đạt được của báo trong năm vừa qua (Ảnh: Hải Long).

Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2026

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết năm 2026 và giai đoạn tới sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, trong đó có công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách về lao động, việc làm, tiền lương và công tác người có công.

Theo Thứ trưởng, đây đều là những lĩnh vực người dân có nhu cầu thông tin, đòi hỏi Báo phải chủ động tuyên truyền kịp thời với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Ngay từ đầu năm mới, phóng viên, biên tập viên của Báo phải có mặt ở các địa phương, đơn vị, phản ánh kịp thời không khí làm việc, hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần khích lệ tinh thần cán bộ, người lao động, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hăng say lao động sản xuất ngay từ đầu năm.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng tập thể báo Dân trí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần đổi mới để tạo ra những giá trị riêng, đóng góp vào thành công chung của đất nước và của ngành Nội vụ.

Báo Dân trí sẵn sàng bước vào năm công tác mới

Thay mặt tập thể báo, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và cho biết đây là năm đầu tiên báo Dân trí đón xuân trong cơ quan chủ quản mới - Bộ Nội vụ, với nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Tổng biên tập thông tin rằng trước đó, lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ và gặp mặt đầu xuân với toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Bộ trưởng đã chúc Tết, động viên và giao nhiệm vụ cụ thể để toàn ngành bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu năm.

Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Hải Long).

Theo Tổng Biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên đều nhận thức rõ năm 2026 là năm có nhiều nhiệm vụ nặng nề, tiếp nối một năm 2025 với nhiều đổi mới và sự kiện lớn của đất nước.

Năm 2025, báo Dân trí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo Bộ đánh giá ở mức xuất sắc. Theo Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh, đây là nền tảng quan trọng để tập thể tòa soạn bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn.

“Những kết quả đạt được trong năm vừa qua là cơ sở để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong năm nay”, lãnh đạo báo Dân trí cho biết.

Tổng biên tập nhấn mạnh, nhiều nhiệm vụ năm 2026 là sự tiếp nối trực tiếp từ năm trước. Trong đó, việc sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ bước sang giai đoạn đánh giá hiệu quả thực hiện, nhận diện khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ.

Vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong quá trình này là rất quan trọng. Vì vậy, tập thể phóng viên, biên tập viên đã chủ động thảo luận, xây dựng kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành ngay từ đầu năm.

“Ngay sau kỳ nghỉ Tết, anh chị em đều hào hứng, phấn khởi trở lại công việc, sẵn sàng lan tỏa năng lượng tích cực và bắt tay triển khai các nhiệm vụ của năm 2026”, Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Ảnh: Hải Long