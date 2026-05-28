Thời điểm ngừng xem xét kỷ luật người sinh con thứ 3

Bà Nguyễn Thị Hiền là viên chức, không phải đảng viên, đã sinh con thứ 3 vào ngày 15/8/2024.

“Trong thời gian 12 tháng xem xét kỷ luật vì sinh con thứ 3 thì Nhà nước có sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số (Pháp lệnh số 07/2025/UBTVQH15), cho phép các cặp vợ chồng được quyết định số con. Vậy trường hợp của tôi có bị kỷ luật nữa không?”, bà Hiền hỏi.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết: “Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 15/HD-UBKTTW (ngày 20/3/2025) quy định rằng những trường hợp chưa bị xử lý kỷ luật thì không tiếp tục xem xét nữa (không hồi tố đối với các trường hợp đã bị xử lý trước đó)”.

Tuy nhiên, trường hợp của bà Hiền sinh con thứ 3 vào ngày 15/8/2024, trước thời điểm Hướng dẫn số 15/HD-UBKTTW và Pháp lệnh 07/2025/UBTVQH15 có hiệu lực.

Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW ngày 20/3/2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm) có hiệu lực từ ngày 20/3/2025. Pháp lệnh số 07/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh Dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 3/6/2025.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023) quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật.

Theo đó, khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả các trường hợp khác theo quy định của Đảng và của pháp luật được tính là căn cứ để xem xét miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Căn cứ quy định tại Điều 65 và Điều 66 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) quy định về nhiệm vụ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh/thành và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị bà Hiền liên hệ, trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn cụ thể hơn về trường hợp của mình.