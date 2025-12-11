Thoát nghèo nhờ trồng cam V2

Những ngày này, vùng đất ven suối tại thôn Trĩ Ngoài, xã Phúc Khánh lại rực màu vàng của cam. Những quả cam vỏ mỏng, mọng nước, vị ngọt hậu đặc trưng của vùng núi đã trở thành điểm sáng trong chương trình đa dạng sinh kế giúp người dân nơi đây thoát nghèo.

Đang vào vụ thu hoạch, vườn cam V2 của gia đình ông Chiêu Tiến Lên, thôn Trĩ Ngoài (xã Phúc Khánh) rực lên màu vàng óng ánh, nổi bật cả một khu đồi. Những quả cam V2 vàng ươm, tròn đều, cành nào cành nấy sai trĩu quả. Năm nay, vườn cam giống V2 của gia đình ông vừa được mùa vừa được giá. Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ nên quả cam mọng nước, ngọt và đẹp nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Lên cho biết, trước đây, gia đình chỉ trồng ngô, sắn nên thu nhập bấp bênh. Dù có chăm chỉ lắm thì thu nhập cũng chỉ đủ ăn nên gia đình thuộc hộ nghèo. Được cán bộ địa phương tuyên truyền, hướng dẫn và thấy một số gia đình trồng cam V2 mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng ngô, trồng sắn nên gia đình ông quyết định chuyển đổi cây trồng.

Mô hình trồng cam cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm của gia đình ông Chiêu Tiến Lên, thôn Trĩ Ngoài, xã Phúc Khánh (Ảnh: Bích Hợp).

Qua tìm hiểu, ông Lên nhận thấy, trồng cam không dễ. Cây phải được chăm sóc kỹ, phòng bệnh vàng lá, chú ý độ ẩm đất. Nhưng đổi lại năng suất ổn định, giá bán cao hơn nhiều loại cây ăn quả khác. Một hộ có 300-400 gốc cam có thể thu 120-150 triệu đồng mỗi năm. “Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi mạnh dạn trồng cam từ năm 2017. Lúc đầu lo lắm, sợ rủi ro. Nhưng giờ cam đã thành nguồn thu chính giúp gia đình thoát nghèo”, ông Lên chia sẻ.

Theo ông Lên, cam V2 cũng là loại cây khó trồng hơn so với các loại cây khác nên cần phải tuân thủ kỹ thuật một cách chặt chẽ. Từ việc chọn cây giống, tưới nước, bón phân, tỉa cành, cắt quả đến phát hiện và điều trị bệnh phải thực sự chú tâm, đúng thời điểm và kịp thời.

Cam thuộc loại cây trồng có nhiều sâu bệnh. Một số loại sâu bệnh thường thấy trên cây cam như: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, sâu đục cành, nấm… Do vậy, cần chú ý thăm vườn thường xuyên, để có biện pháp xử lý ngay khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên tiến hành tỉa cành và vệ sinh vườn, quét vôi quanh gốc để phòng trừ sâu bệnh xâm lấn. Cỏ quanh gốc cam phải được để nguyên để giữ độ ẩm cho cây. Đồng thời, để cây sinh trưởng khỏe mạnh và phát triển tốt, cây cam cần được cho "ăn" các loại phân hữu cơ ủ hoai mục.

Giống cam V2 rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở Phúc Khánh (Lào Cai) (Ảnh: Phúc Khánh).

So với các giống cam khác, quả cam V2 có kích thước lớn và nặng hơn, vỏ mỏng, màu vàng đẹp, ít hạt, màu vàng đẹp, ăn ngọt. Tuy nhiên, để đạt được chất lượng quả như mong muốn, trong quá trình chăm sóc, người trồng phải rất lưu ý những đặc tính của cây để áp dụng các giải pháp phù hợp. Trong quá trình trồng và chăm sóc cam, khoảng một tháng trước khi thu hoạch, những cây cam V2 sẽ được cách ly với phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để quả luôn "sạch" và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhận thấy cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông Lên đã mở rộng diện tích lên 5,7ha, trong đó chủ yếu là cam V2. Đến nay, vườn cam cho gia đình ông Lên thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm giúp gia đình ông thoát nghèo và làm giàu.

Gia đình ông Lên cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn người dân có nhu cầu trồng cam V2 để nâng cao thu nhập. Nhờ đó, cây cam V2 đã giúp ông Lên và nhiều người dân Phúc Khánh vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Xuân Mai