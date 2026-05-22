Tăng lương hưu “kép” cho những người có mức hưởng thấp

Người dân nhận lương hưu tại TPHCM (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, 9 nhóm người lao động được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 từ ngày 1/7.

Ngoài ra, để nâng cao mức lương hưu của nhóm lao động đang hưởng lương hưu thấp, Chính phủ quyết định tăng lương hưu lần thứ 2 cho 7 nhóm trong số 9 nhóm đối tượng trên, cụ thể như sau:

Theo đó, những người thuộc 7 nhóm trên sẽ được tăng lương hưu lần thứ 2 nếu họ đáp ứng 2 điều kiện sau:

Thứ nhất là người lao động đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Thứ hai là từ ngày 1/7, sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 mà mức lương hưu, trợ cấp mới của họ vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Cách điều chỉnh tăng lần thứ hai cũng được Chính phủ quy định cụ thể.

Nếu sau khi tăng thêm 8% từ ngày 1/7 mà mức hưởng của họ bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng thì được tăng thêm 300.000 đồng.

Nếu sau khi tăng thêm 8% từ ngày 1/7 mà mức hưởng của họ cao hơn 3,5 triệu đồng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Đây là lần thứ 4 Chính phủ thực hiện chính sách tăng lương hưu “kép” như trên để giúp thu hẹp chênh lệch lương hưu của những người nghỉ hưu trước năm 1995 với các thế hệ sau. Nhờ đó, nhóm lương hưu thấp ngày càng có mức sống tốt hơn và mức lương hưu bình quân cũng tăng theo từng năm.