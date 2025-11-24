Sơn La: Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,89%

Ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các Tổ giúp việc Ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã, bảo đảm thống nhất trong điều hành; ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác hàng năm, phân công rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp.

Sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, 75/75 xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục kiện toàn bộ máy, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, cập nhật biến động hộ gia đình để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lặp.

Phát triển mô hình trồng cà phê ở Chiềng La (Sơn La) giúp người dân nâng cao thu nhập (Ảnh: Thanh Đào).

Một trong những trụ cột quan trọng của giảm nghèo bền vững là đầu tư hạ tầng thiết yếu. Cùng với đó, tỉnh Sơn La tập trung hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và cận nghèo.

Từ nguồn vốn được phân bổ, tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng 51 công trình hạ tầng các loại và duy tu bảo dưỡng 87 công trình. Nhờ đó, tỉnh đã hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân tại các xã đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, tỉnh Sơn La hỗ trợ phát triển các mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực phát triển sản xuất góp phần tạo sinh kế, việc làm bền vững, thu nhập tốt, thích ứng biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Đó là 3 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gồm: Dự án hỗ trợ sản xuất cải tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm mía và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm cà phê. Cùng với đó, tỉnh Sơn La triển khai 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò, dê sinh sản).

Tỉnh Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ kết nối việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho 93.099 lao động, trong đó có trên 10% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ ở vùng nghèo, vùng khó khăn. Hỗ trợ đào tạo nghề cho 13.155 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện nghèo; 83 lao động thuộc các địa phương nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó, 100% cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách.

Việc tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, chính sách giảm nghèo tại Sơn La đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của hộ nghèo, người nghèo, hộ dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo.

Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Sơn La giảm từ 21,66% năm 2021 xuống còn 10,89% cuối năm 2024, bình quân giảm 3,59% mỗi năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 21,34% xuống còn 10,79%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm bình quân 4-5%/năm, trong đó, 4 huyện đã thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,89%.

Những kết quả đạt được đã trở thành động lực quan trọng, tạo đà để Sơn La tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở Sơn La gặp một số khó khăn. Nguồn lực huy động từ doanh nghiệp, xã hội, tổ chức quốc tế còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng ở một số vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số hộ nghèo chưa mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, vẫn duy trì tập quán canh tác truyền thống, thiếu khát vọng vươn lên.

Trước những khó khăn đó, UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân. Nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Cùng với đó, khuyến khích người dân tham gia tích cực, chủ động trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên cho các địa bàn đặc biệt khó khăn và các nhóm đối tượng yếu thế.

Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn cây trồng chủ lực với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Quan tâm, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, khơi dậy ý thức, năng lực tự lực, tự cường, để mỗi hộ nghèo hiểu rằng thoát nghèo bền vững trước hết phải bắt đầu từ chính ý chí và nỗ lực của bản thân.

Xuân Mai