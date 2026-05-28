Sở Nội vụ TP Cần Thơ thăm và tặng quà người bị tai nạn lao động

Ngày 27/5, ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho ba hộ gia đình có người bị thương tật do tai nạn lao động trên địa bàn thành phố.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ thăm hỏi và động viên anh Nguyễn Chí Thiện, tỷ lệ thương tật 91-100% (Ảnh: Việt Hằng)

Đây là dịp để kịp thời thăm hỏi, động viên người bị tai nạn lao động, bệnh về nghề nghiệp, góp phần lan toả ý nghĩa nhân văn của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tại mỗi điểm đến, Phó giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình, đồng thời gửi lời động viên và trao tặng món quà bao gồm tiền mặt cùng túi gạo 10kg.

Anh Nguyễn Chí Thiện (SN 1982, ngụ Phường Long Bình, TP Cần Thơ) từng làm việc tại công ty thuỷ sản. Năm 2003, do mang ủng và sàn trơn, anh đã trượt chân ngã xuống một tấm ba-lết (pallet) bằng inox.

Cú ngã nghiêm trọng này đã gây ra chấn thương nặng ở vùng cổ, đánh dấu bước ngoặt đau lòng trong cuộc đời của cả gia đình. Suốt những năm qua, anh Thiện nằm liệt giường, sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, tỷ lệ thương tật 91-100%.

Trao quà tặng đến anh Trần Trọng Nghĩa (Ảnh: Việt Hằng)

Trường hợp thứ 2 mà đoàn công tác đến thăm hỏi là ông Nguyễn Văn Chính (SN 1972, ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ). Tai nạn xảy ra khi ông mới chỉ khoảng 18-19 tuổi, trong một lần làm việc tại xưởng cơ khi, đồng nghiệp kẹp phôi (láp máy) không chặt khiến thanh sắt văng ra và đập trực diện vào vùng trán của ông.

Di chứng sau vụ tai nạn vô cùng nặng nề và kéo dài cho đến tận bây giờ. Ông Chính hoàn toàn mất thị lực ở mắt trái, chỉ còn nhìn thấy bằng mắt phải. Bên cạnh đó, chấn thương vùng đầu khiến ông thường xuyên bị co giật mỗi khi làm việc nặng hoặc quá sức.

Tình trạng sức khỏe yếu kém khiến ông không thể duy trì các công việc lao động bình thường, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và phải phụ thuộc vào thuốc điều trị, tỷ lệ thương tật 81-90%.

Nguồn thu nhập duy nhất giúp gia đình trang trải cuộc sống hiện nay đến từ việc cho thuê đất nông nghiệp. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và bệnh tật, ông Chính vẫn bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi từ đoàn công tác của Sở Nội vụ TP Cần Thơ.

Ông Tiêu Minh Dưỡng cùng đoàn đến thăm, tặng ông Nguyễn Văn Chính (Ảnh: Việt Hằng)

Cuối cùng, đoàn đến thăm hỏi hoàn cảnh của anh Trần Trọng Nghĩa (SN 1984, ngụ phường Thới An Đông, TP Cần Thơ). Anh Nghĩa chia sẻ, vào năm 2022 khi đang làm việc tại công ty Bia, anh bị hụt chân khi đang vệ sinh định kỳ các bồn chưa bia.

Cú rơi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng tại vùng đầu và cổ, tỷ lệ thương tật 51-60%. Mặc dù may mắn không phải phẫu thuật nhưng anh đã phải trải qua quá trình điều trị kéo dài gần một năm. Cho đến nay, vết thương vẫn thường xuyên gây đau nhức và hạn chế khả năng vận động nặng của anh.

Theo Sở Nội vụ Cần Thơ, trong tổng 10 trường hợp được thăm hỏi, người lớn tuổi nhất là 52 tuổi, người trẻ nhất là 37 tuổi. Các trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 51 đến 100%.