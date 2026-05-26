Bàn chuyện làm giàu với người nông dân Cần Thơ trong vườn măng cụt

Ngày 26/5, Hội Nông dân TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp” tại vườn măng cụt của ông Nguyễn Văn Tấn, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.

Hội nghị tập trung thảo luận về sự cần thiết và các giải pháp để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững, nâng cao giá trị và thu nhập cho nông dân.

Cũng tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã chia sẻ về cách bán sản phẩm, “bán” luôn câu chuyện của người nông dân và “bán” cả sự tử tế, để sản phẩm bán được giá cao so với thông thường.

Cụ thể, ông Lê Minh Hoan phân tích nông dân cần biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân từ chính những hình ảnh và câu chuyện của mình thông qua bao bì sản phẩm, từ đó cá nhân hóa sản phẩm.

Ông nhấn mạnh, không ai chỉ tin vào lời nói, cần làm tử tế, làm liên tục và giữ chữ tín mới là chìa khoá tạo ra giá trị và lợi nhuận bền vững.

Ông Hoan cho rằng, nếu người nông dân muốn làm nghề lâu dài cần nhớ rõ nông nghiệp không chỉ là cần cù mà còn là tri thức, kỹ năng kỷ luật và tình yêu nghề. Người nông dân chuyên nghiệp làm chủ vườn của mình, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng cho tương lai.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh vai trò “trụ đỡ” của nông nghiệp trong nền kinh tế. Tuy nhiên, ông khẳng định, nông nghiệp không thể tiếp tục đi theo lối mòn chỉ chú trọng sản lượng.

Thay vào đó cần chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tập trung vào chất lượng, giá trị gia tăng, nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập thực chất cho nông dân.

Ông Hùng cũng chỉ ra những lợi thế của Cần Thơ, với vai trò trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, trong việc thúc đẩy chuyển đổi này thông qua phát triển logistics, khoa học công nghệ, liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã và nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, đã chỉ ra 5 khó khăn chính mà nông dân đang đối mặt trong quá trình chuyển đổi số: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi giá trị liên kết chưa bền vững, công nghệ chuyển đổi số và chế biến sau thu hoạch còn hạn chế, giá trị gia tăng nông sản thấp, và tác động của biến đổi khí hậu cùng xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu.

Để tháo gỡ những thách thức này, bà Giang đề xuất các giải pháp trọng tâm: cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, chuyên canh; phát triển nông nghiệp xanh - tuần hoàn, phát thải thấp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với kỹ năng số và quản trị; thu hút đầu tư; phát triển kinh tế tập thể và tăng cường truyền thông.

Về định hướng cơ cấu các ngành chủ lực, bà Giang nhấn mạnh ngành lúa gạo cần tập trung vào vùng chuyên canh chất lượng cao, giảm chi phí, áp dụng quy trình bền vững và tích hợp với đề án 1 triệu hecta lúa ĐBSCL.

Đối với cây ăn trái, cần tổ chức lại vùng chuyên canh theo lợi thế, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu và công nghiệp chế biến sâu phục vụ xuất khẩu.

Ngành thủy sản và chăn nuôi nên di dời vào các vùng sản xuất tập trung, áp dụng chuẩn an toàn sinh học và ứng dụng cây thân thiện môi trường gắn kết với nhà máy chế biến.