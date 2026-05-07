Cử tri Cà Mau phản ứng về thái độ phục vụ hành chính công ở xã

Chiều 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Vĩnh Lợi, Châu Thới và Hưng Hội, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Một cử tri xã Vĩnh Lợi đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của nhân viên phục vụ hành chính công khi làm giấy tờ. Cử tri này cho biết, sau khi nộp hồ sơ và chờ đợi hơn một tiếng, khi hỏi về tình trạng hồ sơ thì nhận được câu trả lời "của chị rồi đó" với thái độ "như nạt nộ".

Trước phản ánh này, ông Hứa Sít, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cho biết đây là lần đầu tiên địa phương nhận được ý kiến về thái độ của nhân viên hành chính công kể từ khi xã mới đi vào hoạt động hơn 10 tháng.

Ông Sít đã cảm ơn phản ánh của cử tri và cam kết sẽ kiểm tra, làm rõ vụ việc. "Nếu có việc này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để hành chính công của xã phục vụ tốt cho người dân trong thời gian tới", ông Sít khẳng định.

Ông Hứa Sít, Chủ tịch xã Vĩnh Lợi, trả lời ý kiến phản ánh của cử tri với địa phương (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Châu Thới đã phản ánh về việc hoàn trả tiền mua bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã an toàn khu vẫn còn chậm trễ. Đại diện Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Lợi đã tiếp thu ý kiến, thừa nhận thiếu sót trong công tác hoàn trả chậm trễ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần mà chưa nhận được tiền.

Lý giải về sự chậm trễ này, Bảo hiểm xã hội cơ sở Vĩnh Lợi cho biết do đơn vị quản lý 5 xã, tất cả đều thuộc xã an toàn khu, với số lượng lớn nên việc rà soát còn hạn chế. Đơn vị cam kết ghi nhận ý kiến của cử tri, xem đây là trách nhiệm và tiếp tục hoàn trả dứt điểm cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Bình Tân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri, tổng hợp và báo cáo lên các cơ quan cấp trên theo thẩm quyền.

Đặc biệt, ông Tân nhấn mạnh: "Với việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách cho người dân còn chậm, đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo quyền lợi cho người dân".