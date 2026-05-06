Xã thiếu hơn một nửa nhân sự, phòng 3 người “gánh” việc 13 người

Gần 22h, phòng làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Keng Đu (Nghệ An) vẫn sáng đèn. Anh Lỳ Bá Tủa, chuyên viên Phòng Kinh tế căng mắt trước màn hình máy vi tính, dò từng dòng.

Trong danh sách 878 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã có 25 trường hợp hệ thống phát hiện có lỗi, có thể trùng mã định danh cá nhân hay có sai sót trong dữ liệu cá nhân. Đây là lỗi trong quá trình điều tra, thu thập thông tin hoặc khi nhập dữ liệu vào hệ thống. Hệ thống phát hiện lỗi nhưng không báo cáo vị trí lỗi, buộc anh Tủa phải dò bằng mắt thường để điều chỉnh, nhằm làm sạch dữ liệu.

Dò dẫm suốt mấy tiếng, anh Tủa phát hiện, sửa được 18 lỗi. Anh dự tính phải hết đêm mới sửa xong lỗi để ngày kế tiếp dành thời gian cho nội dung khác.

Anh Tủa là cán bộ chuyên ngành nông nghiệp, hiện phụ trách thêm cả mảng xây dựng, đất đai và môi trường, đồng thời tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công của xã. “Không tăng ca thì không kịp việc, mà tăng ca... cũng vẫn không kịp”, anh Tủa hài hước chia sẻ.

Tương tự, anh Lô Văn Thoải đang phải kiêm nhiệm công việc kế toán của UBND xã, Đảng ủy và khối đoàn thể. Theo anh Thoải, trước đây xã chung một tài khoản nên kế toán phụ trách chung. Từ đầu năm nay, xã tách tài khoản riêng cho UBND, Đảng ủy và đoàn thể, khối lượng công việc tăng gấp 3, chưa kể nguồn kinh phí cho từng đơn vị khác nhau, quy trình thực hiện đối với từng khoản tiền khác nhau, công việc đáng lẽ của 3 người nay một mình anh cáng đáng.

Nhiệm vụ chuyên môn, rồi đủ loại báo cáo, kế hoạch dự toán, khiến người đàn ông 48 tuổi cảm thấy quá tải. Gần nửa năm nay, anh ít có khái niệm hết giờ, hết việc. Vị kế toán “3 trong 1” này cũng phải căng mắt làm việc, thậm chí "ôm" việc về nhà, vẫn không làm hết khối lượng công việc đồ sộ của mình.

Quá tải với công việc, anh Thoải đã đề xuất lãnh đạo bổ sung người.

“Thực sự tôi chỉ mong sớm có người bổ sung vị trí kế toán, trước hết là để đảm bảo công việc, hai nữa là giúp giảm bớt áp lực cho cá nhân. Thực sự tôi cảm thấy mình đang cầm cự với khối lượng việc quá lớn”, anh Thoải nói.

Ông Lương Văn Kỳ, Phó trưởng Phòng kinh tế xã Keng Đu, cho biết theo quy định, phòng được giao 13 định biên nhưng thời điểm này mới chỉ có 3 người, gồm một phó trưởng phòng, một kế toán và một chuyên viên. 3 người làm việc của 13 người nên phải kiêm nhiệm, một người làm nhiều phần việc là khó tránh khỏi.

“Chưa nói nhiệm vụ chuyên môn, chỉ riêng việc làm báo cáo cũng đã ngốn phần lớn thời gian của anh em”, ông Kỳ thông tin.

Tình trạng thiếu nhân sự, dẫn tới quá tải cũng đang diễn ra tại Văn phòng Đảng ủy xã Keng Đu. Ông Mùa Bá Bì, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Keng Đu, ví von thời gian qua ông “chân không chạm đất” khi Văn phòng Đảng ủy hiện mới chỉ có ông và một văn thư, đảm nhiệm khối lượng công việc của 7 người.

Để giải quyết khối lượng công việc được giao, Văn phòng Đảng ủy xã Keng Đu đang thiếu một Phó chánh Văn phòng phụ trách quản trị, một chuyên viên về tổng hợp, một chuyên viên về chuyển đổi số và một kế toán.

Keng Đu là một trong 9 địa phương thuộc khu vực miền núi cao, xã biên giới không thực hiện sáp nhập của tỉnh Nghệ An. Khi thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp, bộ khung lãnh đạo đã được bổ sung, kiện toàn nhưng các vị trí chuyên môn đều thiếu.

Đến cuối tháng 11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã, Trung tâm phục vụ hành chính công, Phòng kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội mới được thành lập để đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn. Tuy nhiên, các phòng, ban mới thành lập đều thiếu, thậm chí thiếu đến 3/4 nhân sự theo quy định.

Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, cho biết biên chế được giao cho xã là 63 người, trong đó khối Đảng 27 người, khối chính quyền 36. Trên thực tế, khối chính quyền mới chỉ có 14 người, khối Đảng có 17 người, tức là xã Keng Đu còn thiếu đến 32 người, chiếm hơn một nửa định biên của xã.

Tương tự, xã Mường Lống cũng mới chỉ có 29 biên chế đang làm việc trên tổng số 61 chỉ tiêu biên chế được giao.

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống, cho biết địa phương đã thành lập Phòng Văn hóa - Xã hội từ ngày 17/11/2025 nhưng vẫn chưa bố trí được cán bộ, công chức nào. Nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Văn hóa - Xã hội được phân công cho ông Vừ Bá Xử, Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm nhiệm phụ trách.

Tương tự, Phòng Kinh tế xã Mường Lống theo định biên là 11 người, nhưng hiện mới chỉ có 3 người bao gồm cả lãnh đạo phòng. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Kinh tế, ông Vi Văn Bích là công chức địa chính, phải kiêm nhiệm lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

“Nhận nhiệm vụ trưởng phòng, ngoài các lĩnh vực thực hiện trước đó, tôi phải kiêm thêm lĩnh vực nông nghiệp. Công việc nhiều hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn. Bên cạnh đó, 3 anh em trong phòng phải thay nhau trực, tiếp nhận và giải quyết thủ tục liên quan tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã”, ông Vi Văn Bích, Trưởng Phòng Kinh tế xã Mường Lống, chia sẻ.

Mường Lống là xã miền núi có diện tích rộng, hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, 100% đồng bào Mông sinh sống trải dài trên 13 bản, có bản cách trung tâm xã 20km. Để thuận tiện nhất cho người dân, cán bộ xã phải giải quyết thủ tục hành chính bất kỳ thời điểm nào trong ngày, khi người dân đến.

Bởi vậy, với khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực khác nhau, ông Bích và các công chức xã Mường Lống gần như không có thứ 7, chủ nhật, thậm chí làm việc tới khuya.

Đối với nhân sự Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Mường Lống đang phải hợp đồng 2 người phụ trách chính sách và văn hóa thông tin.

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống, cho biết thực tế tại địa phương, đội ngũ cán bộ công chức đang ở trạng thái “1 người làm việc bằng 3”.

Mặc dù đội ngũ cán bộ xã quyết tâm cao, rất cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết yêu cầu công việc, dẫn tới tình trạng chậm, quá hạn trong một số thủ tục hành chính. Nhiều hồ sơ vẫn phải tiếp nhận và xử lý thủ công thay vì số hóa, gây tốn thời gian và gia tăng áp lực cho chính đội ngũ cán bộ hiện tại.

Nội dung: Hoàng Lam

06/05/2026 - 06:55