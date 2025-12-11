Sau sáp nhập, bảo vệ trẻ em ở cơ sở khó khăn vì thiếu cán bộ chuyên trách

Tại hội nghị giao ban mạng lưới các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM tổ chức vào chiều 10/12, bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho biết: “Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, bối cảnh đã có nhiều thay đổi. Sự thay đổi về quy mô dân số, hệ thống quản lý, nguồn lực địa phương và phương thức phối hợp liên ngành đang đặt ra nhiều vấn đề mới cho công tác bảo vệ trẻ em”.

Công tác bảo vệ trẻ em gặp nhiều khó khăn sau ngày sáp nhập (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bà Ngọc Mai, vấn đề mới xuất hiện có những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn và thách thức. Bà đề nghị các đại biểu nêu rõ những khó khăn và thuận lợi trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới. Từ đó, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Lữ Gia, đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam, đánh giá: “Sau sáp nhập, thuận lợi là không gian hoạt động rộng hơn và khó khăn là phối hợp với chính quyền địa phương khó hơn”.

Do đó, điều quan trọng là phải triển khai khảo sát để đưa ra những định hướng, dịch vụ chăm sóc trẻ em mới, phù hợp với tình hình mới.

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là việc phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức và địa phương.

Quy trình phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị và địa phương đã được xác lập trước đây khó vận hành vì chưa rõ đầu mối. Quy trình phối hợp giữa các phường xã mới sáp nhập cũng cần thời gian điều chỉnh.

Căn nguyên vấn đề là cán bộ cơ sở phụ trách lĩnh vực trẻ em tại cấp xã phải kiêm nhiệm quá nhiều việc; hầu hết cán bộ là mới nên thiếu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm, chưa quen việc và cả quan hệ công tác…

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM, chia sẻ với khó khăn của cán bộ trẻ em ở cơ sở vì họ quá nhiều việc.

Theo ông Tính, hiện ở cấp thành phố, Sở Y tế quản lý 12 đầu việc nhưng ở cấp xã chỉ có 1 cán bộ phụ trách hết 12 đầu việc trên, trẻ em chỉ là 1 trong 12 đầu việc mà cán bộ này phụ trách. Riêng lĩnh vực trẻ em lại có 8 công tác thường xuyên phải thực hiện, bảo vệ trẻ em chỉ là 1 trong 8 công tác trên.

Ông Nguyễn Văn Tính cho biết cán bộ trẻ em hiện nay nhiều người mới và quá nhiều việc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở xã hội trình bày rất nhiều vấn đề khó khăn sau thời điểm sáp nhập như: Trẻ ở lớp học tình thương chưa có học bạ; công tác làm giấy tờ tùy thân cho trẻ lang thang bị đình lại, rất khó để giúp các em…

Đặc biệt, có trường tình thương phản ánh học sinh hiện chưa được hưởng chính sách miễn phí bảo hiểm y tế như các học sinh khác. Lý do là lớp học tình thương chưa tham gia hệ thống giáo dục quốc dân nên chưa được hỗ trợ.

Ông Phạm Đình Nghinh khẳng định trong thời gian tới, hội sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm giải pháp khắc phục những vấn đề trên. Riêng công tác tập huấn cán bộ cơ sở, giúp họ nắm vững lĩnh vực này cần có thời gian để thực hiện.

Đại diện các cơ sở góp ý tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, chính quyền địa phương 2 cấp còn rất mới, địa bàn TPHCM lại là một đô thị đặc biệt, đối tượng trẻ em rất đa dạng nên xuất hiện vấn đề mới, ban đầu có nhiều khó khăn là dễ hiểu.

Trong tình hình mới này, bà Thanh Hòa nhận định công tác quan trọng nhất là phải phát triển đội ngũ cộng tác viên bảo vệ trẻ em.

Bà Thanh Hòa cho rằng: “Công tác bảo vệ trẻ em không phải một tổ chức, một cá nhân làm được mà phải là kết hợp nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương. Đặc biệt, trong xu hướng tinh gọn hiện nay thì đội ngũ cộng tác viên càng quan trọng, có đội ngũ này thì công tác bảo vệ trẻ em mới thực hiện tốt được”.