Phúc Khánh trồng quế giúp người dân thoát nghèo

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2050, xã Phúc Khánh xác định tiếp tục đẩy mạnh sản xuất cây trồng chủ lực là quế và một số cây trồng tiềm năng như dâu tằm, cây ăn quả có múi, giúp mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Đến nay, Phúc Khánh đã phát huy được lợi thế, thế mạnh của từng loại cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa trong đó có vùng trồng quế.

Cây quế trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân Phúc Khánh thoát nghèo (Ảnh: Phúc Khánh).

Theo người dân nơi đây, việc trồng quế vất vả chăm sóc vất vả trong bốn năm đầu. Từ năm thứ năm trở đi, người dân có thể tỉa lá, cành để bán, mỗi ha thu vài chục triệu đồng. Khi quế đạt 10 năm tuổi, giá trị càng tăng, bình quân cho thu nhập 300-400 triệu đồng/ha.

Nhờ cây quế, đời sống người dân đã đổi thay rõ rệt, nhiều hộ làm nhà mới, mua sắm phương tiện, từng bước thoát nghèo.

Gia đình ông Dương Công Uẩn, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh là một trong những hộ làm giàu từ kinh tế rừng. Hơn chục năm trước, được chính quyền địa phương tuyên truyền, thấy người dân một số vùng lân cận trồng hiệu quả nên ông Uẩn trồng thử vài trăm cây quế.

Nhận thấy cây quế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp lại mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng khác nên gia đình ông quyết định mở rộng dần diện tích.

Đến nay, gia đình ông sở hữu hơn 10 ha quế, mang lại nguồn thu ổn định. Nhờ đó, ông đã xây được nhà kiên cố, mua xe và đầu tư mua máy xúc phục vụ sản xuất.

Ông Uẩn cho biết: “Nhờ cây quế mà gia đình tôi có cuộc sống ổn định, thu nhập cũng ngày càng khá lên. Mấy năm gần đây, nhờ có tiền bán quế nên gia đình tôi có tiền xây nhà, mua xe, đầu tư máy xúc…”.

Hàng ngày, anh Hoàng Văn Voi, ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh dành khá nhiều thời gian để chăm sóc cho vườn quế rộng gần 20ha. Chỉ vài năm nữa, cây đến kỳ thu hoạch, hai bố con anh sẽ có một nguồn thu đáng kể.

“Cây quế giúp người dân quê tôi có nguồn thu nhập ổn định. Đã có nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ cây quế”, anh Voi chia sẻ.

Hướng dẫn người dân Phúc Khánh kỹ thuật trồng quế (Ảnh: Phúc Khánh).

Thôn Làng Nủ có 175 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày. Toàn thôn hiện có gần 100 ha quế, 50 ha bồ đề và trẩu, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Cây quế và nghề trồng quế ở Lào Cai nói chung và xã Phúc Khánh nói riêng phát triển lớn mạnh là do nơi đây có khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, đất đai màu mỡ và địa hình đồi núi. Mặt khác, địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ tích cực và định hướng rõ ràng về lâm nghiệp nói chung và cây quế nói riêng.

Với quế, tỉnh Lào Cai chuyển từ hình thức hỗ trợ cây giống để phát triển vùng quế tập trung, chuyên canh của giai đoạn trước sang hình thức hỗ trợ sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhu cầu tinh dầu quế và các sản phẩm từ quế trên thế giới luôn trong tình trạng cung không đủ cầu (nhất là Mỹ, Nhật Bản, EU). Sản phẩm chính (vỏ quế, tinh dầu thô) đã có đầu ra ổn định sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Nhiều năm qua, cây quế đã trở thành “người bạn đồng hành” giúp không ít gia đình ở xã Phúc Khánh thoát nghèo, vươn lên khá giả. Đặc biệt, việc phát triển cây quế không những giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường rừng.

Xuân Mai