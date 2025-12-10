Phúc Khánh tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh) là nơi sinh sống của 167 hộ dân với 757 đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, người dân tộc Tày chiếm 98%. Ngày 10/9/2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), thôn Làng Nủ bình yên dưới chân núi Con Voi đã gánh chịu trận sạt lở đất và lũ quét, khiến 33 nhà dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, hơn 60 người chết và mất tích…

Khu tái định cư Làng Nủ (Ảnh: Nhật Bắc).

Sau bão, lũ, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người dân nơi đây tái thiết lại cuộc sống. Ngày 21/9/2024 khu tái định cư mới của Làng Nủ chính thức được khởi công tại đồi Sim, nơi có địa hình cao, rộng rãi, an toàn, cách thôn cũ khoảng 2km.

Quy mô xây dựng giai đoạn đầu là 10ha, trong đó có 40 căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh.

Cùng với đó là 1 điểm trường với 2 phòng mẫu giáo, 2 phòng học tiểu học và nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống giao thông, điện, nước sạch… Tất cả đồng bộ, tiện nghi, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Ngoài xây dựng nhà ở cho bà con, các công trình thiết yếu như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ. Các công trình mang đậm nét văn hóa bản địa gắn với kiến trúc nhà ở truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Người dân Làng Nủ tái thiết lại cuộc sống (Ảnh: Quốc Hồng).

Trong căn nhà mới khang trang, bà Hoàng Thị Nóng (68 tuổi) ngậm ngùi: “Gia đình tôi có 5 người thì lũ quét đã cuốn mất nhà và đứa con út. Sau lũ, gia đình tôi được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ cả về vật chất, động viên về tinh thần.

Bây giờ được hỗ trợ nhà mới ở nơi an toàn rồi nên yên tâm lắm. Có chỗ ở mới khang trang, vững chãi sẽ giúp chúng tôi ổn định cuộc sống và không lo tái nghèo. Chỉ mong con cháu chăm chỉ lao động, sản xuất để cuộc sống ổn định, ấm no hơn”.

Với người dân Làng Nủ, được hỗ trợ nhà mới ở chỗ mới an toàn đã giúp họ có chốn an cư để yên tâm tái thiết cuộc sống. Gia đình chị Hoàng Thị Miên là một trong số những gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới sau lũ.

"Sau lũ, gia đình tôi mất hết nhà cửa, đồ đạc. Hai vợ chồng rất lo không biết lấy tiền đâu để dựng lại nhà, làm gì để tái thiết lại cuộc sống. Chúng tôi rất may mắn được hỗ trợ nhà mới khang trang, sạch đẹp”, chị Miên cho hay.

Có nhà ở, các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Nhiều phụ nữ trong thôn Làng Nủ và các thôn lân cận tìm đến lớp học thêu để có thêm thu nhập. Với công việc này, họ vừa không phải đi xa, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, con cái và lại có thu nhập ổn định từ 6 triệu đến 9 triệu đồng/tháng.

Việc hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định, an toàn nhằm tạo động lực, tiền đề cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong hành trình thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân mất nhà do thiên tai không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn thắp lên niềm tin, sự an tâm để họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Xuân Mai