Mở lối thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn chính sách

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo nền tảng sinh kế ổn định và hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, các địa phương trong tỉnh Tây Ninh tích cực triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong đó, Tiểu dự án 1 - Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai với hàng loạt dự án, mô hình thiết thực, từ hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến trang bị phương tiện lao động cho người dân.

Nhiều phụ nữ DTTS ở Tây Ninh đã thoát nghèo nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi (Ảnh: Thanh Loan).

Gia đình chị Võ Thị Thu (ngụ ấp Tầm Lanh, xã Phước Thạnh) từng là hộ nghèo ở địa phương. Không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào số tiền đi làm mướn của vợ chồng chị.

Với khát vọng vươn lên trong cuộc sống, chị Thu mạnh dạn làm hồ sơ vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để nuôi heo và bò sinh sản.

Qua hơn 2 năm chăn nuôi, từ 1 con bò ban đầu, đến nay, đàn bò tăng lên 4 con, giúp cuộc sống gia đình chị Thu dần ổn định. “Lúc trước, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn lắm. Nhờ NHCSXH hỗ trợ vay vốn, tôi có điều kiện nuôi heo và bò. Tôi cũng được cán bộ địa phương hướng dẫn cách chăm sóc heo, bò để phát triển tốt. Nhờ đó, tôi yên tâm chăn nuôi, đến nay cũng có đồng ra đồng vào chăm lo cho gia đình” - chị Thu chia sẻ.

Anh Phan Văn Lượm (ngụ xã Tân Thạnh) từng là hộ nghèo tại địa phương. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH để nuôi ba ba, gia đình anh có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Lượm nói: “Tôi được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng để đầu tư làm chuồng, mua thức ăn cho ba ba. Lợi nhuận từ việc nuôi ba ba hàng năm, tôi dùng trả dần khoản vốn vay của ngân hàng. Nhờ đó mà kinh tế gia đình dần ổn định”.

Thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, trong 10 tháng năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã giải ngân 3.810 tỉ đồng, với 69.532 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Đến nay, tổng dư nợ đạt 12.151 tỉ đồng, với 243.691 khách hàng đang còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; duy trì và tạo việc làm cho người lao động; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập; cải thiện điều kiện nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;...

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH, nhiều hội viên nông dân còn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Gia đình ông Đinh Văn Vàng (ngụ xã Tân Thành) từng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Sau đó, ông được tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế gia đình.

Từ nguồn vốn này cộng với tiền tích lũy của gia đình, ông Vàng đã đầu tư nuôi ba ba. Nhờ chăm chỉ và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi nên kinh tế gia đình ông Vàng ngày càng phát triển. Lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Xác định giảm nghèo bền vững vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp góp phần xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động và tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực giảm nghèo, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn từ các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề,... để đạt các tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2025, tỉnh triển khai 7 nhóm dự án lớn như: dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo, ưu tiên phụ nữ, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số; dự án phát triển sản xuất và cải thiện dinh dưỡng: Nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị nông sản, đồng thời cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và cận nghèo; dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững;…

Qua đó, các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, chủ động phối hợp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, hàng chục ngàn lao động có thêm việc làm ổn định, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, Tây Ninh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Đời sống người dân từng bước được nâng cao, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hà Phương