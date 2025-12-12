Phú Thọ ban hành quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng

Quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đồng thời mở rộng đối tượng là các tập thể, cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Quy định chặt chẽ nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Theo quy định, công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc của Luật Thi đua, khen thưởng và quy định của Chính phủ, đồng thời bổ sung một số yêu cầu cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đáng chú ý, kết quả khen thưởng thành tích đột xuất hoặc thi đua theo chuyên đề không được sử dụng làm căn cứ đề nghị khen thưởng công trạng cấp trên. Việc xét khen thưởng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo; trường hợp tập thể có người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hoặc có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì không xét khen thưởng.

Quy định cũng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động trực tiếp như nông dân, công nhân, cá nhân không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Các căn cứ và hình thức xét khen thưởng

Việc xét thi đua, khen thưởng được thực hiện trên cơ sở thành tích, tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể của từng trường hợp. Quy định phân chia các hình thức khen thưởng gồm khen thưởng công trạng, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất và khen thưởng đối ngoại.

Khen thưởng công trạng được thực hiện vào dịp tổng kết hằng năm hoặc tổng kết năm học, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và tiêu chuẩn thi đua. Khen thưởng theo chuyên đề được xét khi sơ kết hoặc tổng kết phong trào thi đua theo từng giai đoạn, gắn với các dịp kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, áp dụng đối với năm tròn hoặc năm lẻ 5.

Đối với thành tích xuất sắc đột xuất, việc khen thưởng căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh lập thành tích và kết quả đạt được. Khen thưởng đối ngoại áp dụng cho các tổ chức, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có đóng góp cho tỉnh.

Quy định dành nội dung riêng quy định về đối tượng và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua. Trong đó, danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng khác khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật và hiệu quả công tác.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho các tập thể hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia đầy đủ phong trào thi đua, có tổ chức đảng và đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu các cụm, khối thi đua hằng năm hoặc tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua theo chuyên đề có thời gian thực hiện từ ba năm trở lên.

Tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng

Bên cạnh các danh hiệu thi đua, Quy định quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với các hình thức khen thưởng gồm Giấy khen và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giấy khen được xét tặng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề hoặc có hành động dũng cảm, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Theo đó, hộ gia đình phải có đóng góp về công sức, đất đai, tài sản cho địa phương, xã hội với giá trị từ 100 triệu đồng trở lên; hộ gia đình, nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả phải đạt lợi nhuận từ 300 triệu đồng/năm, ổn định từ 2 năm trở lên.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được xét tặng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc có đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh.

Cá nhân phải có ít nhất 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2 năm trở lên kèm theo điều kiện về sáng kiến. Đối với hộ gia đình, tiêu chuẩn lợi nhuận để xét bằng khen từ 400 triệu đồng/năm trở lên.

Quy định nêu rõ thời điểm xét khen thưởng và thời hạn tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ khen thưởng công trạng được nộp trước ngày 25/2 hằng năm; riêng ngành giáo dục nộp trước ngày 15/8. Hồ sơ khen thưởng đột xuất phải nộp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi lập được thành tích.

Sở Nội vụ là cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Việc nộp hồ sơ khen thưởng phải đồng thời gửi bản giấy và tệp tin điện tử.

