Điều chỉnh địa bàn áp dụng phụ cấp đặc biệt từ 1/1/2026

Cán bộ, chiến sĩ làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005/TT-BNV (hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Thông tư số 24/2025/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Bạn đọc có thể theo dõi cụ thể thông tư số 24/2025/TT-BNV TẠI ĐÂY.

Chế độ phụ cấp đặc biệt được áp dụng đối với những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Tại Điều 1, Thông tư số 24/2025/TT-BNV sửa đổi đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt. Theo đó, có 2 nhóm được hưởng chế độ này.

Thứ nhất là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu.

Thứ hai là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (bao gồm cả trường hợp đang trong thời gian tập sự) đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Về mức phụ cấp được giữ nguyên như quy định tại Mục II Thông tư số 09/2005/TT-BNV. Theo đó, phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỷ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Phụ cấp gồm 3 mức: 30%, 50% và 100%; áp dụng tùy theo địa bàn làm việc của đối tượng được hưởng phụ cấp.

Thông tư số 24/2025/TT-BNV cũng điều chỉnh danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt phù hợp với tình hình thực tế và địa giới hành chính mới. Cụ thể như sau: