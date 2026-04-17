Cập nhật cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Chính phủ về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng, đồng thời cập nhật các thay đổi liên quan đến tổ chức bộ máy, pháp luật mới và thực tiễn quản lý.

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

Dự thảo căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, trong đó định hướng tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng khoảng 8%.

Mức lương cơ sở mới này dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/7, làm căn cứ để tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh này cũng kéo theo việc tính lại các khoản trích nộp và chế độ được hưởng theo lương cơ sở, bảo đảm thống nhất với quy định mới.

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cập nhật cách tính lương, phụ cấp theo mức mới

Dự thảo Thông tư giữ nguyên nguyên tắc tính lương hiện hành nhưng cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán.

Cụ thể, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được xác định bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương hiện hưởng. Tương tự, các khoản phụ cấp tính theo hệ số cũng được xác định dựa trên mức lương cơ sở mới.

Đối với phụ cấp tính theo tỷ lệ phần trăm, mức hưởng được tính trên tổng của lương và các khoản phụ cấp liên quan theo quy định hiện hành, sau đó nhân với tỷ lệ phần trăm được hưởng.

Với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, dự thảo nêu rõ tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) cũng được tính lại theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Mở rộng, làm rõ nhóm đối tượng áp dụng

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể các nhóm đối tượng áp dụng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người làm việc theo chế độ hợp đồng trong một số cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, dự thảo cũng làm rõ việc áp dụng trong các trường hợp đặc thù như cán bộ, công chức, viên chức đi học, công tác, điều trị; người đang trong thời gian tập sự, thử việc; hoặc đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam. Các trường hợp này vẫn được sử dụng làm căn cứ tính toán mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan đến tiền lương.

Đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp khoán được tính lại theo mức lương cơ sở mới, làm cơ sở để địa phương phân bổ mức phụ cấp cụ thể theo quy định hiện hành.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 và thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV. Các cơ quan, đơn vị sẽ căn cứ vào số lượng người hưởng lương, phụ cấp tại thời điểm này để tính toán lại mức chi trả theo hướng dẫn.

Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng Thông tư nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.