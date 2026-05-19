Bảng lương mới của viên chức, mức cao nhất hơn 20 triệu đồng/tháng

Nghị định 161/2026 quy định lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7. Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Công thức tính như sau: Lương = Lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Hệ số lương tương ứng với từng loại, nhóm được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Với mức lương cơ sở mới này, lương của viên chức sẽ tăng tương ứng theo hệ số lương. Trong đó, nhóm viên chức A3.1, bậc 6 có mức lương cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng, tăng 1,54 triệu đồng so với hiện nay.

Viên chức bậc 1 loại C3 sẽ có mức lương thấp nhất trong bảng lương, cụ thể là 3,795 triệu đồng/tháng từ 1/7 tới đây.

Viên chức loại A3 (nhóm A3.1) (Đơn vị: Đồng).

Viên chức loại A3 (nhóm A3.2)

Viên chức loại A2 (nhóm A2.1)

Viên chức loại A2 (nhóm A2.2)

Viên chức loại A1

Viên chức loại B

Viên chức loại C (nhóm C1)

Viên chức loại C (nhóm C2)

Viên chức loại C (nhóm C3)