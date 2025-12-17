Phó Thủ tướng: Sửa quy định sắp xếp phòng chuyên môn cấp xã trước 25/12

Yêu cầu này được Phó Thủ tướng nêu rõ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ sáng 16/12, khi đánh giá tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 5 tháng thực hiện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP/TG).

Khẩn trương sửa Nghị định 150

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ phải sớm hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP (Nghị định 150) quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, nhất là ở cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, hiện Nghị định 150 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, gồm 3 phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ trong dự thảo mới đây, UBND cấp tỉnh sẽ là cơ quan quyết định số lượng phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã. Tuy nhiên, việc quyết định này phải đảm bảo số lượng tổ chức không vượt quá mức bình quân 4,5 tổ chức/đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh. Đối với Hà Nội và TPHCM, con số bình quân này được phép nới lỏng hơn, không quá 4,7 tổ chức/đơn vị. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng đối với số lượng cấp phó. Dự thảo quy định số lượng phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. Dựa trên nguyên tắc này, UBND cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền quyết định số lượng phó trưởng phòng cụ thể cho từng xã. Cơ sở để UBND cấp tỉnh đưa ra quyết định là các tiêu chí chi tiết về đặc thù địa phương, bao gồm: quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thu ngân sách và tính chất phức tạp của công việc quản lý.

Cùng với kiện toàn tổ chức hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung hướng dẫn, đôn đốc việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục và y tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Đồng thời, cần hướng dẫn thành lập các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, xây dựng, nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực cho người dân.

Đối với các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tập trung xử lý các nội dung liên quan đến tài sản công dôi dư, mua sắm phương tiện và điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị.

Riêng công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu - một lĩnh vực đang phát sinh nhiều khó khăn - Bộ Nội vụ được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương xử lý, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xác định nhu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để có thể triển khai từ 1/1/2026.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho mô hình chính quyền 2 cấp

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, sau 5 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản giải quyết được những vấn đề căn cốt về điều kiện tổ chức thực hiện.

Hệ thống vận hành nhìn chung thông suốt, đồng bộ, liên thông giữa các cấp chính quyền; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong giai đoạn đầu từng bước được tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn quản lý, điều hành ở địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc cho mô hình chính quyền 2 cấp (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt và triển khai nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận số 210 và Kết luận số 221. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Nguyên tắc đặt ra là nội dung đã có hướng dẫn nhưng chưa rõ thì phải hướng dẫn cụ thể hơn; nội dung còn chồng chéo, chưa phù hợp thì kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định liên quan, song song với việc đôn đốc các địa phương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.