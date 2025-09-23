Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên Hợp Quốc

Từ ngày 21 đến 24/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Ngày 22/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Phiên họp cấp cao kỷ niệm 30 năm Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ đã diễn ra với chủ đề "Tái cam kết, cung cấp nguồn lực và đẩy nhanh việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái".

Sự kiện quy tụ lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức phụ nữ cùng đông đảo các bên liên quan. Đây là dịp để cộng đồng quốc tế nhìn lại thành tựu, rút ra bài học sau ba thập kỷ triển khai Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, đồng thời đề ra định hướng, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới toàn cầu.

Thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương khẳng định, suốt 30 năm qua, Việt Nam luôn xem bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu, mà còn là nền tảng, động lực cho phát triển bền vững. Chính phủ đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện khung pháp luật, thúc đẩy lồng ghép giới trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với nhiều chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Nhờ đó, vị thế và vai trò của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Moha).

Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới 80% dân số được trang bị kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. Tất cả trẻ em dân tộc thiểu số, cả trai và gái, đều hoàn thành bậc tiểu học. Tỷ lệ lao động nữ hưởng lương phấn đấu đạt 60%. Tỷ lệ tử vong mẹ liên quan thai sản giảm xuống dưới 42/100.000 trẻ sinh sống. Đồng thời, ít nhất 90% nạn nhân bạo lực giới sẽ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế để bảo đảm mọi phụ nữ được thụ hưởng đầy đủ các quyền bình đẳng. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò và tiềm năng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội một cách công bằng, bền vững.

Phiên họp cấp cao lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, hướng tới một tương lai công bằng, bao trùm và bền vững hơn.