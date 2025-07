Nửa tháng phát sinh dưới 150 hồ sơ, 64 xã, phường phải báo cáo

Ngày 16/7, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký văn bản gửi các xã, phường yêu cầu làm rõ nguyên nhân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính của các xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã, phường có số lượng hồ sơ phát sinh dưới mức trung bình (dưới 150 hồ sơ, từ ngày 1 đến ngày 15/7) khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân số lượng hồ sơ phát sinh thấp.

Người dân đến làm thủ tục tại phường Tam Kỳ được cán bộ hướng dẫn tận tình (Ảnh: Công Bính).

Theo thống kê, có 64 xã, phường có phát sinh dưới 150 hồ sơ thủ tục hành chính, từ ngày 1 đến ngày 15/7. Trong đó, chiếm đa số là các xã, phường vùng sâu, vùng núi. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường báo cáo giải trình trong ngày 16/7.

Cũng theo thống kê, nhiều xã, phường có tỷ lệ giải quyết 100% thủ tục hành chính cho người dân đúng hạn, như phường Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, An Hải; các xã Tiên Phước, Hà Nha, Phú Ninh…

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo tiến độ, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, thành phố Đà Nẵng cũng thành lập tổ ứng cứu công nghệ ở xã vùng cao, đặc biệt khó khăn; đề nghị một số trường đại học cử sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin hỗ trợ các xã, phường trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất chi 500 triệu đồng cho mỗi xã, phường để nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin…