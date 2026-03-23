Nhiệm vụ xác định danh tính liệt sỹ được đặt ở mức “đặc biệt quan trọng”

Nội dung này được nêu trong Quyết định 23 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (gọi là Ban chỉ đạo 515, thành lập theo Quyết định số 515/QĐ-TTg năm 2028 của Thủ tướng Chính phủ) quy định về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quy chế nêu rõ, Ban Chỉ đạo 515 có trách nhiệm giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành toàn diện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, xã hội và nhân văn, liên quan trực tiếp đến hàng triệu gia đình liệt sỹ trên cả nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Hoàng Hùng).

Phối hợp liên ngành, làm rõ trách nhiệm từng bộ

Một trong những điểm đáng chú ý của quy chế lần này là việc phân công rõ ràng trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong toàn bộ quá trình triển khai.

Theo đó, Bộ Quốc phòng giữ vai trò nòng cốt, chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia cũng được đặt tại Bộ Quốc phòng để đảm bảo điều phối thống nhất.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sỹ; phối hợp thu thập, cập nhật dữ liệu, tổ chức giám định ADN để xác định danh tính. Bộ Y tế tham gia về chuyên môn giám định, đảm bảo tính chính xác khoa học.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng tìm kiếm thông tin, tài liệu và phối hợp với các nước liên quan để tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ. Bộ Tài chính bảo đảm nguồn lực kinh phí, hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả.

Ngoài ra, các bộ như Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức chính trị - xã hội cũng được giao nhiệm vụ cụ thể, từ ứng dụng công nghệ, tuyên truyền đến huy động nguồn lực xã hội.

Việc phân công này cho thấy cách tiếp cận ngày càng toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thay vì chỉ dựa vào một lực lượng chuyên trách.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN

Quy chế cũng nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và chuyển đổi số, trong công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thu thập, phân tích và đối chiếu mẫu ADN giữa hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính với thân nhân. Dữ liệu này được tích hợp, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ việc tra cứu, đối sánh và xác minh thông tin.

Bên cạnh đó, việc số hóa tài liệu, bản đồ, thông tin về nơi an táng, quy tập cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Các tiến bộ khoa học, công nghệ mới được khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng để rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác trong giám định.

Quy chế cũng đề cập việc mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ từ các đối tác nước ngoài, đặc biệt trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia và các quốc gia có liên quan.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, kỷ vật, tài liệu về liệt sỹ cũng được coi là một kênh quan trọng, góp phần bổ sung dữ liệu, hỗ trợ xác minh danh tính.

Việc xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc tri ân, chăm lo người có công, đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sỹ. Quy chế mới được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong giai đoạn tới, khi các hoạt động được tổ chức bài bản, phối hợp chặt chẽ và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ.