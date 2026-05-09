Người dân than phải chờ lâu khi rút BHXH một lần, cơ quan chi trả lên tiếng

Ngày 8/5, BHXH TPHCM đã có thông tin phản hồi về phản ánh của cử tri Trần Thanh Tuấn (ngụ phường Phú An) về việc đăng ký hưởng BHXH một lần tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 7/5.

Sáng 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (tổ số 1) tiếp xúc cử tri tại các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Bình Dương, Chánh Hiệp và Phú An. Tại đây, cử tri Trần Thanh Tuấn phản ánh gặp nhiều khó khăn khi đăng ký rút BHXH một lần. Theo ông Tuấn, ông đăng ký trực tuyến và nhận được thông báo hẹn 3 tháng sau mới giải quyết.

Theo BHXH TPHCM, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BHXH cơ sở Bình Dương (nơi ông Trần Thanh Tuấn đăng ký giao dịch) đã chủ động liên hệ, mời ông Tuấn đến làm việc để hướng dẫn làm thủ tục, giải quyết hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, BHXH TPHCM cũng giải thích rõ về thời gian chờ 3 tháng mà ông Tuấn phản ánh. Theo cơ quan này, cần phân biệt giữa việc đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH và thời hạn cơ quan BHXH chính thức tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ để giải quyết chế độ.

Trường hợp của ông Tuấn là đặt lịch làm việc trực tuyến vào tháng 8, chưa phải là nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, nơi ông Tuấn đăng ký giao dịch là BHXH cơ sở Bình Dương, trước đây là trụ sở BHXH của tỉnh Bình Dương cũ. Sau sáp nhập, nơi đây chỉ là 1 trong 33 BHXH cơ sở trên địa bàn TPHCM, phụ trách vài phường xung quanh nhưng người dân khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) vẫn có thói quen tập trung đến đây giao dịch, dẫn đến quá tải.

BHXH Thành phố cho biết, TPHCM là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch làm việc trực tuyến kết hợp lấy số thứ tự tự động tại bộ phận một cửa. Giải pháp này giúp người dân chủ động thời gian giao dịch, tự chọn thời gian thuận tiện cho mình nếu lịch còn trống, đồng thời cũng giảm áp lực tập trung đông người tại một cơ sở BHXH.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cơ sở BHXH khu vực Bình Dương (cũ) xuất hiện tình trạng đông người đến giao dịch vào một số thời điểm.

Đây chỉ là tình trạng cục bộ, không phải tình trạng chung của toàn hệ thống nhưng cũng gây không ít phiền hà đến người dân. Khi gặp trường hợp quá tải như trên, BHXH TPHCM khuyến cáo người dân lựa chọn đăng ký giao dịch tại cơ sở khác.

Theo BHXH TPHCM, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống BHXH, toàn thành phố hiện có 33 cơ sở BHXH tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ cơ sở BHXH nào thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính trên toàn quốc.

Ngoài ra, hiện cơ quan BHXH triển khai đồng thời 4 hình thức tiếp nhận hồ sơ, bao gồm: Trực tiếp tại bộ phận một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính; trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; qua ứng dụng VssID. Người dân có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ phù hợp với mình.

Theo BHXH TPHCM, cơ quan BHXH luôn ưu tiên giải quyết nhanh đối với các trường hợp cần xử lý gấp để tránh việc hết thời hạn nhận chế độ như: Người lao động chốt sổ để hưởng trợ cấp thất nghiệp; người bệnh cần gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cấp cứu; lao động nước ngoài giải quyết chế độ trước khi xuất cảnh…