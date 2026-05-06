Sửa đổi 5 quy trình giải quyết lương hưu, nhận bảo hiểm xã hội một lần

BHXH TPHCM sửa đổi quy trình giải quyết 5 thủ tục hành chính liên quan đến lương hưu (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo đó, Giám đốc BHXH Thành phố ban hành 5 quy trình sửa đổi lĩnh vực Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ nhất là quy trình giải quyết tiếp nhận, di chuyển hưởng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Thứ hai là quy trình cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chết để thân nhân được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Thứ ba là quy trình Hủy Quyết định hưởng BHXH một lần; Khôi phục quá trình tham gia đã được hủy Quyết định hưởng BHXH một lần; Điều chỉnh quá trình tham gia đã hưởng BHXH một lần không vi phạm điều kiện hưởng.

Thứ tư là quy trình giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Cuối cùng là quy trình cập nhật thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay.

Các quy trình sửa đổi này sẽ được áp dụng từ ngày 15/4.