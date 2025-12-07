Người dân Phúc Khánh thoát nghèo nhờ trồng cam V2

Để giúp người dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung vào sản phẩm chủ lực và xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng bền vững. Trong đó, cây cam V2 đang khẳng định là một trong những cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập.

Những ngày này, trang trại trồng cam V2 và cam đường canh của anh Đỗ Chí Tuấn ở xã Phúc Khánh bắt đầu chín rộ.

Anh Tuấn cho biết, mỗi năm, trang trại thu khoảng 200 tấn cam. Nhờ có thổ nhưỡng phù hợp, gia đình đầu tư hệ thống tưới nước, áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ nên cây cam ra quả đều, đẹp và đảm bảo an toàn. Nhờ đó, cứ đến vụ thu hoạch, thương lái đặt bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên không phải lo đầu ra sản phẩm. Trung bình, mỗi ngày thương lái đặt mua 3 - 4 tấn cam.

Cây cam V2 bén rễ ở Phúc Khánh (Ảnh: Phúc Khánh).

Mô hình trồng cam của gia đình anh Tuấn là một trong những điển hình trong chuyển đổi mô hình sản xuất từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Anh Tuấn cho biết, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở Phúc Khánh rất phù hợp với cây cam. Tuy nhiên, trước đây, các gia đình chỉ trồng vài cây chủ yếu để sử dụng, nếu có dư mới mang ra chợ bán nên cây cam chưa mang lại thu nhập cho người dân. Từ khi chuyển sang trồng cam quy mô lớn, được sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ địa phương, Ngân hàng chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi đã giúp nhiều gia đình ở Phúc Khánh nâng cao thu nhập, nhiều gia đình thoát nghèo và có một số gia đình làm giàu nhờ cây cam.

“Cam V2 là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, giống cây này khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt là trong phòng trừ sâu bệnh và làm đất để chất lượng quả ngọt, mẫu mã đẹp. Vì thế, cán bộ địa phương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc để đạt hiệu quả kinh tế cao”, anh Tuấn cho biết.

Cây cam V2 giúp người dân Phúc Khánh nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững (Ảnh: Phúc Khánh).

Năm 2018, xã Phúc Khánh bắt đầu trồng thử nghiệm giống cam V2 trên diện tích hơn 6ha. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật canh tác, cây cam phát triển tốt. Đặc điểm nổi bật của giống cam này là quả to tròn, vỏ mỏng, ít xơ, vị ngọt đậm và thơm, được thị trường ưa chuộng. Vụ đầu tiên, người dân trồng cam ở xã Phúc Khánh thu hoạch được hơn 110 tấn, với giá bán dao động 20.000-30.000 đồng/kg, mang về tổng doanh thu toàn xã là hơn 2 tỷ đồng.

Sự thành công bước đầu của giống cam V2 mở ra cơ hội mới cho đồng bào nơi đây trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế. Bởi trước đây, người dân Phúc Khánh chủ yếu canh tác các loại hoa màu truyền thống với thu nhập bấp bênh, thì đến nay, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu nhờ cây cam V2.

Đến nay, mô hình trồng cam V2 được triển khai trên toàn xã Phúc Khánh. Theo số liệu thống kê, toàn xã Phúc Khánh có hơn 50ha trồng cam tập trung chủ yếu ở các thôn Trĩ Trong, Trĩ Ngoài, Làng Đẩu. Khai thác thuận lợi từ thổ nhưỡng, khí hậu, người dân thường trồng giống cam V2 cho năng suất cao, chất lượng quả thơm ngon.

Cây cam không chỉ giúp các hộ trồng nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt là vào mùa thu hoạch, nhiều lao động địa phương, nhất là lao động nữ người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định. Mỗi ngày hái cam, họ được trả công 300.000 đồng đến 350.000 đồng.

Mô hình trồng cam canh V2 đã giúp nhiều hộ dân Phúc Khánh nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Xuân Mai