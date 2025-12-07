Người dân Làng Nủ phát triển sinh kế đa dạng để nâng cao thu nhập

Theo thống kê, thôn Làng Nủ có 175 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, trong đó còn 28 hộ nghèo và 24 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm.

Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên đời sống người dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Tháng 9/2024, siêu bão Yagi càn quét đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc, trong đó Làng Nủ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Sau thiên tai, nhiều diện tích đất sản xuất, hoa màu và ao cá của người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh bị vùi lấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập.

Nhờ đa dạng sinh kế nên gia đình ông Cai khắc phục khó khăn, không bị tái nghèo do thiên tai khắc nghiệt (Ảnh: Kim Thoa).

Để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào.

Sau bão lũ, việc đi lại của người dân Làng Nủ và các thôn vẫn còn nhiều khó khăn nên báo Dân trí đã phối hợp với các đơn vị xây dựng công trình đường Làng Nủ kết nối thôn Trĩ Trong, với tổng vốn hơn 1 tỷ đồng. Nhờ tinh thần làm việc khẩn trương, công trình đã hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

Đồng thời, báo Dân trí quyết định trích 360 triệu đồng từ nguồn các nhà hảo tâm ủng hộ để hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái, tặng 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn xã Phúc Khánh.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh hy vọng, tuyến đường mới và những ngôi nhà Nhân ái sẽ trở thành động lực để người dân vùng thiên tai thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ cho biết: “Làng Nủ đã mất mát quá nhiều do thiên tai. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ, chia sẻ của báo Dân trí nói riêng và người dân cả nước nói chung đã giúp bà con nơi đây có chỗ dựa vững chắc để từng bước vươn lên".

Người dân thôn Làng Nủ nuôi cá tầm mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Duy Học).

Với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng, các nhà hảo tâm chung sức giúp đỡ; cùng với nỗ lực vươn lên của người dân, Làng Nủ đang từng bước khôi phục sản xuất, gây dựng sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng và truyền thống sản xuất của mình.

Dù xuất phát điểm còn khó khăn, nhưng người dân đang từng bước khai thác thế mạnh của địa phương. Toàn thôn hiện có gần 100ha quế, 50ha bồ đề và trẩu, những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu ổn định. Đặc biệt, có 9 hộ đã trở lại với nghề nuôi cá tầm, mở ra triển vọng phát triển nuôi trồng thủy sản nước lạnh tại địa phương.

Chính quyền xã và thôn đã định hướng rõ ràng để người dân phục hồi sau thiên tai. Một trong những hướng đi quan trọng là đưa giống cam V2 về trồng. Hiện nay, trên địa bàn thôn có hơn 2ha cam và tiếp tục mở rộng thêm 4ha. Những diện tích đất ven suối vốn bị mưa lũ tàn phá, nay được cải tạo, quy hoạch để trồng cam, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cai là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề khi toàn bộ 5 sào ruộng bị vùi lấp, coi như mất trắng. Nhìn cánh đồng lúa phủ đầy đất đá, gia đình ông không khỏi lo lắng cho tương lai không biết lấy gì làm sinh kế. Tuy nhiên, được chính quyền và bà con động viên, gia đình quyết tâm khôi phục lại phần nào diện tích.

“Sau nhiều nỗ lực, gia đình tôi đã cải tạo được hơn 2 sào ruộng để tiếp tục gieo cấy, không để đất bỏ hoang. Ngoài ra, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 50 con gà đen giống để phát triển chăn nuôi. Sau một thời gian nhân đàn, đến nay đàn gà đã lên đến gần 400 con. Nhờ đó, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, không tái nghèo”, ông Cai chia sẻ.

Bên cạnh đó, gia đình ông Cai còn trồng thêm quế, sắn, ngô. Ông Cai cho biết, nhờ phát triển sinh kế đa dạng nên giúp gia đình có thể xoay xở, vừa khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo cuộc sống trước sự khắc nghiệt của thiên tai.

Không chỉ riêng hộ ông Cai, nhiều hộ dân trong thôn cũng đã và đang chủ động tìm hướng đi mới để phục hồi sản xuất. Một số hộ mạnh dạn quay trở lại với nghề nuôi cá tầm, nghề từng đem lại nguồn thu nhập khá trước khi thiên tai ập đến.

Đi qua khó khăn, người dân thôn Làng Nủ càng cảm nhận rõ giá trị của sự gắn kết cộng đồng. Sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền là điểm tựa, nhưng ý chí vươn lên mới là yếu tố quyết định để thôn dần hồi sinh sau thiên tai, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và không để rơi vào cảnh tái nghèo.

Xuân Mai