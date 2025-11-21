Nghệ An: Truyền thông đa dạng đến từng thôn bản Chương trình mục tiêu Quốc gia

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động người dân cùng tham gia vào quá trình thực hiện chương trình.

Ban Chỉ đạo MTQG tỉnh Nghệ An cho biết, từ tỉnh đến cơ sở, hệ thống chính trị đã tổ chức truyền thông một cách thường xuyên, liên tục với nhiều đổi mới về phương pháp.

Các sở, ngành được giao chủ trì các nội dung, dự án, tiểu dự án đã chủ động đăng tải văn bản hướng dẫn, tiến độ và kết quả thực hiện trên cổng thông tin điện tử nhằm tạo kênh tiếp cận thông tin minh bạch, chính thống cho cán bộ và nhân dân.

Nhiều địa phương cũng tổ chức hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ xã, thôn bản và đội ngũ tham gia triển khai chương trình. Việc đưa thông tin đến đúng đối tượng giúp người dân hiểu rõ vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó tích cực đồng hành cùng chương trình.

Truyền thông về dự án 7, Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã miền núi Quế Phong (Ảnh: Quang Dũng).

Ngoài các hội nghị chuyên đề, nhiều xã miền núi đã thực hiện tuyên truyền bằng loa truyền thanh, tờ rơi, pa-nô, áp phích và các buổi sinh hoạt cộng đồng, giúp đồng bào tiếp nhận thông tin một cách thuận lợi.

Ở một số địa phương huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu ( nay là các xã), đội ngũ già làng, trưởng bản còn được huy động làm tuyên truyền viên, trực tiếp giải thích và vận động nhân dân tham gia các hoạt động của chương trình.

Theo đánh giá của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, chính nhờ sự đổi mới cách làm mà người dân đã hiểu hơn về chính sách dân tộc, nắm được ý nghĩa của các dự án như chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị… Từ đó, nhiều mô hình sản xuất mới được người dân chủ động đăng ký tham gia.

Cùng với tuyên truyền, công tác giám sát và đánh giá Chương trình MTQG được triển khai nghiêm túc. Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra thực tế, rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ giải ngân, chất lượng công trình, hiệu quả mô hình sinh kế và việc thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch.

Điểm đáng chú ý là người dân được tham gia giám sát ngay từ khâu lập kế hoạch, thực hiện cho đến nghiệm thu và sử dụng công trình. Sự tham gia của cộng đồng giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo các dự án thực sự phục vụ nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả rõ rệt nhờ có sự đồng hành và giám sát của nhân dân.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và giám sát, Chương trình MTQG tại Nghệ An đã tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng, thiết bị y tế, trạm y tế, các chương trình xét nghiệm, khám chữa bệnh… mang lại kết quả tích cực hiệu quả. Ý thức tham gia của người dân trong các dự án ngày càng nâng cao, giúp chương trình triển khai đúng hướng và bền vững hơn.

Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin và tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để nâng cao tính hiệu quả của Chương trình MTQG trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang Dũng