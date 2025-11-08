Ngành y tế Nghệ An triển khai thực hiện Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 7/11, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, căn cứ hướng dẫn của Vụ Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) tại Công văn số 958/BMTECS ngày 15/8/2025 về phản hồi sau chuyến giám sát hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các hoạt động xét nghiệm protein niệu và sàng lọc HIV, viêm gan B, giang mai bằng test (kiểm tra) nhanh cho phụ nữ mang thai tại trạm y tế xã.

Cán bộ Y tế xã Lưỡng Minh, tỉnh Nghệ An triển khai Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia (Ảnh: Quang Dũng).

Theo đó, việc triển khai xét nghiệm phải tuân thủ Thông tư số 30/2024/TT-BYT ngày 4/11/2024 của Bộ Y tế quy định danh mục và nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện.

Kỹ thuật can thiệp dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con được thực hiện theo Quyết định số 678/QĐ-BYT ngày 26/2/2025; quy trình xét nghiệm tuân thủ hướng dẫn tại Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 3/1/2014 của Bộ Y tế.

Các xét nghiệm protein niệu và sàng lọc ba bệnh bằng test nhanh được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

Cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thực hiện có trách nhiệm mua sắm vật tư, que thử để bảo đảm đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư các dự án có liên quan sẽ thanh toán chi phí cho cơ sở khám, chữa bệnh theo số trường hợp thực tế đã được xét nghiệm.

Riêng hoạt động xét nghiệm protein niệu do cô đỡ thôn, bản thực hiện tại nhà cho phụ nữ mang thai, chủ đầu tư cần khảo sát nhu cầu, mua sắm và cấp phát que thử phù hợp, tránh trùng lặp với nguồn tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) nếu có.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các địa phương về kỹ thuật xét nghiệm tại trạm y tế xã.

Đồng thời, CDC có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ tuyến dưới, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Sở Y tế xem xét, tháo gỡ.

Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố được yêu cầu chủ động rà soát, triển khai đầy đủ các hoạt động thuộc chương trình; đảm bảo không bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng thụ hưởng giữa các chương trình, đề án khác.

Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, Giám đốc các đơn vị phải nghiêm túc, kịp thời thực hiện các nội dung chỉ đạo để góp phần đạt hiệu quả cao trong việc triển khai Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang Dũng