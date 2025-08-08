Ngàn tình nguyện viên rải từ biên giới tới vùng quê giúp xã, phường mới

Màu áo xanh ở phường có dân số bằng... nửa tỉnh nhỏ

Một ngày đầu tháng 8, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trấn Biên (Đồng Nai), nhóm thanh niên tình nguyện miệt mài nhập hồ sơ của người dân lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đây là phường có số dân lớn nhất ở tỉnh Đồng Nai với hơn 200.000 người.

Tình nguyện viên Thanh Sang (phường Trấn Biên, Đồng Nai) chia sẻ: “Nhóm thanh niên tình nguyện có 5-7 người túc trực mỗi ngày tại Trung tâm hỗ trợ người dân từ 7h đến 17h. Hàng trăm lượt người dân được hỗ trợ hàng ngày. Thấy cô bác hoàn thành nhanh công việc, cả nhóm chúng tôi rất vui".

Nhóm thanh niên tình nguyện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trấn Biên (Ảnh: Hoàng Bình).

Đang miệt mài hướng dẫn một bác gái đăng ký hộ kinh doanh, tình nguyện viên Xuân Tâm (học sinh lớp 11 trường THPT Nam Hà) vui vẻ nói: “Nhóm chúng tôi được các anh chị của phường tập huấn quy trình thực hiện các thủ tục, công việc hỗ trợ người dân. Sau 2 tuần, các thành viên trong nhóm tôi đã quen dần công việc nhập liệu. Làm được việc có ích giúp các cô, các bác lớn tuổi thật vui".

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, từ đầu tháng 7 Tỉnh đoàn Đồng Nai đã triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tại các phường, xã trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Đội hình thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp 95 xã, phường, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Tại xã biên giới Đắk Nhau, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Đây là địa bàn cách trung tâm tỉnh Đồng Nai tới hơn 200km, người dân ở phân tán. Nhóm tình nguyện viên được điều động về đây không chỉ chờ hỗ trợ người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính mà còn về từng nhà người dân giúp xử lý việc.

Đây là xã được bố trí nhiều tình nguyện viên ưu tú từ Biên Hòa, Long Khánh lên giúp bà con, trong đó có bộ phận hỗ trợ người dân tại nhà.

“Tại xã Đắk Nhau, công việc của một tình nguyện viên như tôi là hướng dẫn người dân bấm số, nhập hồ sơ lên hệ thống, giải quyết thủ tục đơn giản. Cùng với đó, nhóm cũng tạo dựng các video clip hướng dẫn chi tiết từng bước giải quyết thủ tục hành chính, đăng tải trên trang thông tin điện tử xã, truyền trong các hội, nhóm cộng đồng, cũng rất hữu ích”, tình nguyện viên Minh Lý (phường Trấn Biên, Đồng Nai) chia sẻ.

60 ngày cao điểm đồng hành với xã, phường mới

Hình ảnh hàng nghìn đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai miệt mài hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã thành quen thuộc hơn 1 tháng qua, từ sáng sớm đến chiều muộn, từ các phường trung tâm tới các xã biên giới. Hoạt động thiết thực đó giúp giảm tải cho cán bộ công chức, đẩy nhanh tốc độ xử lý, giải quyết thủ tục cho người dân.

60 ngày cao điểm ra quân đội thanh niên tình nguyện, đến nay đã đi được hơn nửa chặng đường. Mỗi ngày, các đội đảm bảo ít nhất 15 thành viên thường trực xuyên suốt tại các điểm thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các phường, xã.

Đoàn viên Thanh niên tỉnh Đồng Nai hỗ trợ người dân tại xã Nhơn Trạch (Ảnh: Phú Việt).

Ngoài ra, dịp này Tỉnh đoàn Đồng Nai còn triển khai đội Bình dân học vụ số, Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, trong thời gian qua, các nhóm tình nguyện đã hỗ trợ chính quyền xã, phường trong công tác nhập liệu, sắp xếp và số hóa hồ sơ hành chính, rà soát danh mục dữ liệu phục vụ triển khai chính quyền số…

Điểm nhấn là các nhóm thanh niên tình nguyện thường trực hoặc luân phiên trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID, tài khoản điện tử, sử dụng hệ thống dịch vụ công quốc gia và tỉnh.

Thống kê chung, 15/7 đến 7/8, có 1.375 lượt đội tình nguyện đã ra quân với hơn 11.769 lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ hơn 118.466 lượt người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công địa phương.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tại một Trung tâm Phục vụ hành chính công tại Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Trước khi tham gia hoạt động, các nhóm thanh niên tình nguyện đã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công việc cụ thể.

Hoạt động của các đội tình nguyện đã kịp thời giúp điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương, làm quen với các mô hình chính quyền mới.