Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số

Sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (25/11), khai mạc Chiến dịch toàn cầu 16 ngày Hành động và Tháng Hành động quốc gia vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Theo kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy vẫn còn những thách thức cần chung tay giải quyết. Theo đó, gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời; 31,6% trải qua bạo lực chỉ trong vòng 12 tháng trước khảo sát; chi phí kinh tế do bạo lực gây ra rất lớn (trung bình phụ nữ mất 26% thu nhập hằng năm, và tổng thiệt hại tương đương 1,81% GDP của Việt Nam); 90,4% phụ nữ sống trong bạo lực cho rằng bạo lực gây hại lớn: trung bình phụ nữ mất nhiều năm để thoát ra; hơn một nửa trong số họ (52,5%) không chia sẻ trải nghiệm này với bất kỳ ai.

Đại Diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, UNFPA cùng ký Thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026” (Ảnh: UNFPA).

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số nhanh chóng tại Việt Nam, các hình thức bạo lực gia đình cũng đang thay đổi. Những hành vi như quấy rối trực tuyến, giám sát kỹ thuật số, đe dọa, hay chia sẻ hình ảnh nhạy cảm khi không có sự đồng ý đang ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại. Những hình thức bạo lực trực tuyến này kéo dài sự thao túng và cưỡng ép. Thực tế này cho thấy, sự cần thiết phải tăng cường phòng ngừa, thúc đẩy báo cáo sớm, và mở rộng các hệ thống hỗ trợ lấy người bị bạo lực làm trung tâm để ứng phó với mọi hình thức của bạo lực.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dự án tập trung hỗ trợ triển khai những nhiệm vụ mang tính cấp thiết như: Xây dựng và vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực phối hợp liên ngành; cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông sáng tạo trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại buổi lễ, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xử lý đồng thời các hình thức bạo lực truyền thống và mới nổi.

“Bạo lực gia đình không chỉ gây ra nỗi đau thể xác, tinh thần cho người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều gia đình trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để ứng phó hiệu quả với bạo lực gia đình, chúng ta không chỉ cần phải có các quy định về luật pháp mạnh mẽ mà còn phải có sự chung tay của xã hội, năng lực số và đầu tư bền vững để không một người bị bạo lực nào bị bỏ lại phía sau”, ông nói.

Trưởng đại diện UNFPA cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, các mô hình can thiệp dựa trên bằng chứng nhằm xây dựng, vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường phối hợp liên ngành, nhân rộng các mô hình hiệu quả trên toàn quốc và tăng cường năng lực của Việt Nam trong ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ.

Nguyễn Síu