Mức trợ cấp nghỉ việc cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế ở các hội

Ngày 14/11, theo thông tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh vừa thông qua quy định về chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm 1/7 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đối tượng được hưởng chính sách gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Cán bộ làm việc ở tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Cụ thể, chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được hưởng mức trợ cấp một lần 3 tháng tiền lương hiện hưởng.

Đối tượng này còn được trợ cấp một lần 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc (theo sổ BHXH của mỗi người) nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc làm hoặc chưa hưởng chế độ BHXH một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Còn chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu được hưởng mức trợ cấp một lần bao gồm: 3 tháng thù lao hiện hưởng; trợ cấp 1,5 tháng thù lao hiện hưởng cho mỗi năm làm việc tại các hội (tính từ thời điểm nghỉ hưu).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tổng mức trợ cấp được quy định nêu trên đảm bảo không quá 24 tháng lương hoặc thù lao hiện hưởng. Nếu quá 24 tháng lương hoặc thù lao hiện hưởng thì chỉ được hưởng 24 tháng lương hoặc thù lao hiện hưởng.

Tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc tổ chức thực hiện chính sách đúng quy định, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót hoặc trùng lặp đối tượng.

Chính sách này nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các đối tượng chịu tác động trực tiếp khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.