Món quà ngày lễ với toàn dân: Chính sách an sinh chạm đến trái tim!

Quốc khánh đúng nghĩa là ngày vui của toàn dân

Khác với việc phát tiền ở nhiều quốc gia để đối phó khủng hoảng, Việt Nam chọn cách tặng 100.000 đồng cho mỗi công dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng định danh VNeID hoặc trực tiếp nhận tại địa phương. Ngoài giá trị vật chất, việc tặng quà dịp này còn là bước thử nghiệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, khi dữ liệu dân cư được gắn với hệ thống an sinh xã hội.

Người dân Đà Nẵng nhận quà 2/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Còn nhớ mấy năm trước, khoản tiền hơn 31.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ hơn 13 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được chi trả nhanh chóng nhờ thông tin kết nối tài khoản bảo hiểm xã hội.

Lần này, số tiền chi trả thực hiện với 100 triệu dân, tổng số 11.000 tỷ đồng, thực hiện cũng chỉ trong một vài ngày.

Món quà không lớn về giá trị vật chất nhưng được người dân, dư luận đón nhận tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách khẳng định tinh thần “Quốc khánh là ngày vui của toàn dân”, đồng thời thể hiện sự tri ân và gắn bó của Nhà nước với người dân.

Kinh nghiệm quốc tế, từ kích cầu kinh tế đến duy trì tinh thần dân tộc

Các quốc gia khác nhau trên thế giới áp dụng các chính sách này với những mục tiêu riêng biệt, phản ánh hệ giá trị kinh tế, xã hội hay văn hóa.

Hàn Quốc hỗ trợ để kích cầu tiêu dùng

Trong tháng 7-8/2025, Chính phủ Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ tiền mặt cho người dân trước áp lực giá cả leo thang và sức mua suy giảm. Mỗi người được nhận 150.000 won (khoảng 110 USD), một số nhóm đặc thù nhận tới 400.000 won. Các chuyên gia nhận định, ngoài mục tiêu an sinh, đây còn là công cụ điều tiết thị trường và kích thích chi tiêu nội địa.

Mỹ và Nhật Bản: Những tấm séc hỗ trợ vượt khủng hoảng

Trong đại dịch Covid-19, Mỹ đã ba lần phát “stimulus checks” cho hàng trăm triệu công dân, với trị giá từ 600 đến 1.400 USD tùy thu nhập. Đây là cú hích duy trì sức mua và trấn an tâm lý xã hội. Nhật Bản cũng chi 100.000 yên (khoảng 900 USD) cho mỗi người dân, nhằm giảm bớt khó khăn và giữ ổn định kinh tế.

Trung Quốc: Phiếu tiêu dùng thay tiền mặt

Khác với hình thức phát tiền, chính quyền Trung Quốc đại lục và Hồng Kông thường phát phiếu tiêu dùng để thúc đẩy chi tiêu. Người dân có thể sử dụng phiếu này trong các cửa hàng, siêu thị, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và kích hoạt lưu thông hàng hóa.

Các nước Hồi giáo: Quà “Eidi” giàu tính tôn giáo

Tại Ả Rập Saudi, UAE và nhiều quốc gia Hồi giáo, việc tặng tiền cho trẻ em trong lễ Eid al-Fitr – gọi là “Eidi” – là phong tục lâu đời, mang giá trị văn hóa – tôn giáo hơn là công cụ kinh tế. Đôi khi, hoàng gia cũng phát quà hoặc tiền cho dân nghèo, thể hiện tinh thần từ thiện gắn liền với đức tin Hồi giáo.

Giá trị biểu tượng lớn hơn số tiền

Dù là 100.000 đồng ở Việt Nam, 150.000 won ở Hàn Quốc hay hàng nghìn USD ở Mỹ, điểm chung của các chính sách này là gửi đi thông điệp: Nhà nước quan tâm và đồng hành cùng người dân.

Món quà là biểu tượng cho việc Nhà nước quan tâm và đồng hành cùng người dân (Ảnh: Bảo Quyên).

Chuyên gia xã hội học nhận định, chính sách an sinh – dù giá trị nhỏ – vẫn có tác động lớn đến niềm tin xã hội. Người dân đón nhận không chỉ ở khía cạnh vật chất mà còn ở ý nghĩa biểu tượng: một lời nhắc nhở rằng họ là một phần của cộng đồng, được Nhà nước lắng nghe và sẻ chia.

Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, niềm tin ấy trở thành nền tảng quan trọng để gắn kết xã hội, duy trì ổn định và hướng tới phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Cẩm Nhung