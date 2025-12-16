Mở lối thoát nghèo cho người dân vùng khó

Trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đakrông là huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Quảng Trị. Nhiều năm về trước, người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô nơi đây chủ yếu bám vào cây sắn để có cái ăn. Những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, người đồng bào thiểu số ở Đakrông đã biết vay vốn trồng trọt, chăn nuôi để giảm nghèo. Đặc biệt là thanh niên ở đây còn tiếp cận với một hướng thoát nghèo mới: đi làm việc ở nước ngoài.

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản (Ảnh: Diệu Ngọc).

Trước đây, gia đình ông Hồ Văn Thương ở thôn Khe Ngài, xã Đakrông thuộc diện hộ nghèo, các con đều trưởng thành nhưng không có việc làm ổn định. Sau khi nắm thông tin về xuất khẩu lao động, năm 2022, ông Thương làm hồ sơ vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để cho con trai Hồ Văn Điệp qua Nhật Bản lao động. Từ nguồn tiền con trai gửi về phụ giúp và sự nỗ lực làm kinh tế của các thành viên trong gia đình, đến nay, gia đình ông đã thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang và gửi tiết kiệm được 150 triệu đồng, vươn lên thành hộ gia đình khá giả.

Hay trường hợp gia đình chị Hồ Thị Tâm trú ở thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó trước cũng thuộc diện hộ nghèo.

Chị Tâm cho biết, chồng mất sớm, một mình chị phải gồng gánh nuôi bốn đứa con. Ban ngày chị Tâm lên rẫy chăm sóc rừng tràm, chặt mây đem bán, ra đồng trồng lúa, trồng lạc, đậu. Tối đến, chị phải ra suối, xuống đồng mò cua, bắt ốc đem bán để kiếm tiền nuôi con. Cái nghèo cứ mãi đeo đẳng gia đình chị. Cho đến khi cô khi con gái đầu Hồ Thị Thuỷ tốt nghiệp THPT, Thủy theo đám bạn trong thôn vào tỉnh Bình Dương làm công nhân nhưng thu nhập quá thấp nên lại trở về quê. Những ngày thất nghiệp ở quê, Thuỷ lên mạng tìm hiểu và biết đến chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho lao động huyện nghèo, xã nghèo đi làm việc ở nước ngoài.

Để có tiền cho con đi xuất khẩu lao động, chị Tâm tìm đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đakrông vay vốn ưu đãi 80 triệu đồng; vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85 triệu đồng. Sau khi được đào tạo tiếng Nhật, tháng 5/2023, Thủy được công ty hoàn tất các hồ sơ, thủ tục và sang làm việc tại Nhật Bản ở một công ty chế biến thuỷ, hải sản.

Chị Tâm cho hay, sau một năm làm việc, không chỉ trả hết khoản vay 165 triệu đồng, Thuỷ còn gửi tiền về giúp mẹ sửa sang nhà cửa khang trang, xây thêm nhà bếp, mua sắm tiện nghi gia đình.

“Cuộc sống gia đình tôi dù còn nhiều bộn bề nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều, không còn cảnh chạy ăn từng bữa để nuôi con. Trong nhà đã sắm sửa đầy đủ các thiết bị tiện nghi cơ bản”, chị Tâm chia sẻ.

Ở nhiều xã nghèo của tỉnh Quảng Trị, có rất nhiều thanh niên đang làm việc ở nước ngoài gửi về cho gia đình hàng trăm triệu đồng để trồng rừng, chăn nuôi sản xuất, kinh doanh. Từ khi thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chính sách hỗ trợ nguồn lực động viên theo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025, số lao động đi làm việc ở nước ngoài của các địa phương trong tỉnh tăng lên rõ rệt.

Các chính sách này hỗ trợ người lao động tiền ăn, ở, đi lại, bổ túc kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng... để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài các nguồn hỗ trợ trực tiếp, người lao động còn được hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện với lãi suất ưu đãi. Nhờ vậy, nhiều xã có hàng chục lao động đi làm việc ở nước ngoài như Tà Long năm 2023 có 20 người; xã Tà Rụt năm 2024 có 25 người... Người lao động chủ yếu làm việc ở thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc với các nghề trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, lắp ráp linh kiện điện tử.. Nhiều thanh niên trong quá trình làm việc đã tích góp, gửi tiền về gia đình phát triển trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh sản xuất, góp phần giảm nghèo hiệu quả tại địa phương.

Hà Phương