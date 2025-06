Lương cao nhất của giáo viên khi được xếp đứng đầu hệ thống thang bậc lương

Lương giáo viên được kỳ vọng sẽ tăng khi Luật Nhà giáo có hiệu lực (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Trong đó, luật dành riêng Chương V để quy định về chính sách tiền lương và đãi ngộ đối với nhà giáo.

Đặc biệt, tại Điểm a Khoản 1 Điều 23, Luật Nhà giáo quy định: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Tuy nhiên, quy định này được triển khai như thế nào cần có các văn bản quy định cụ thể của Chính phủ và chỉ bắt đầu triển khai khi Luật Nhà giáo có hiệu lực (từ 1/1/2026).

Hiện nay, lương giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập vẫn được tính theo công thức mức lương cơ sở nhân với hệ số lương (quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV).

Mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng.

Hệ số lương của giáo viên được quy định tại 4 thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (quy định hệ số lương giáo viên mầm non); Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT (quy định hệ số lương giáo viên tiểu học), Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT (quy định hệ số lương giáo viên trung học cơ sở), Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT (quy định hệ số lương giáo viên trung học phổ thông).

Theo Thông tư 01, giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; giáo viên mầm non hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Bảng lương cụ thể như sau:

Bảng lương giáo viên mầm non (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Theo Thông tư 02, Thông tư 03 và Thông tư 04, hệ số lương của giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông được quy định như nhau.

Cụ thể, giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; giáo viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; giáo viên hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Bảng lương cụ thể như sau:

Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Như vậy, hiện mức lương cơ bản thấp nhất của giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập là 4.914.000 đồng/tháng, áp dụng với giáo viên mầm non hạng III bậc 1; mức lương cơ bản cao nhất là 15.865.200 đồng/tháng, áp dụng với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông xếp hạng I bậc 8.