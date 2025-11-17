Lào Cai tạo sinh kế lâu dài để người dân thoát nghèo bền vững

Sau sáp nhập tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai (cũ), tỉnh Lào Cai có 99 xã, phường; trong đó có 95 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn tỉnh hiện có hơn 1,02 triệu người dân tộc thiểu số, chiếm 57,6% dân số, với 33 thành phần dân tộc cùng sinh sống.

Với đặc thù là một tỉnh miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, việc triển khai các chính sách giảm nghèo ở Lào Cai không chỉ nhằm giải quyết những nhu cầu trước mắt về an sinh xã hội mà còn hướng tới tạo sinh kế lâu dài.

Từ đó, các chính sách này từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng núi và vùng đồng bằng, giữa đồng bào dân tộc thiểu số với mặt bằng chung cả nước.

Ðồng bào vùng cao Lào Cai trồng chè đặc sản theo phương pháp VietGAP để xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa nghèo bền vững (Ảnh: Quốc Hồng).

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, nghị quyết và tổ chức triển khai đồng bộ các dự án thành phần.

Tổng nguồn vốn thực hiện ba Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn Tỉnh giai đoạn này được Thủ tướng Chính phủ giao là 11.144 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn trên 4%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm tối thiểu 5% mỗi năm.

Thu nhập GRDP bình quân đầu người toàn tỉnh dự kiến đạt 126 triệu đồng/năm, trong đó các huyện nghèo đạt trên 57,6 triệu đồng/năm. Toàn Tỉnh đặt mục tiêu giảm hơn 6.800 hộ nghèo và cận nghèo so với năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững so với đầu kỳ.

Cùng với đó, Lào Cai chú trọng giải quyết các thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản. Dự kiến tối thiểu 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; hơn 95% hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai tập trung triển khai nhiều dự án trọng tâm thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững. Trong đó, Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo được ưu tiên hàng đầu, tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và sản xuất.

Dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ với mục tiêu xây dựng và nhân rộng trên 20 mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Cùng với đó, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và cải thiện dinh dưỡng tập trung nâng cao năng lực sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Trong lĩnh vực đào tạo nghề và việc làm, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững được triển khai quyết liệt, hướng đến mục tiêu đưa tối thiểu 120 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu 95% hộ gia đình tại các huyện nghèo được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách giảm nghèo, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tư duy tự vươn lên của người dân.

Giai đoạn 2021-2025, vốn tín dụng ưu đãi đã giúp các hộ dân đầu tư trồng 164.000 ha rừng, 9.000 ha cây ăn quả; mua hàng chục nghìn con gia súc; xây dựng hơn 59.000 công trình nước sạch, vệ sinh; hỗ trợ học sinh, sinh viên và cải thiện nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo, tạo hơn 42.500 việc làm mới.

Chương trình đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Xuân Mai