Lào Cai: Tăng cường đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp

Trước đây, anh Vàng A Sử ở xã Si Ma Cai là công nhân tại một nhà máy tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Do công ty khó khăn về đơn hàng, dư thừa lao động, công ty đã cho anh nghỉ việc.

Sau khi nghỉ việc ở công ty, anh Sử đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai để nộp hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoàn tất thủ tục hồ sơ, anh được nhận 3 tháng trợ cấp, mỗi tháng là 4,6 triệu đồng. Số tiền không quá lớn nhưng phần nào giúp anh trong lúc khó khăn. Đồng thời, sau khi được cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, anh đã làm đơn và được hỗ trợ đào tạo học nghề lái xe tại Trung tâm đào tạo sát hạch xe cơ giới - Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai.

Được triển khai từ năm 2009 đến nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã giúp người lao động tạm ổn định cuộc sống khi chẳng may bị mất việc làm. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn trong tỉnh Lào Cai đã phối hợp giải quyết tốt chế độ BHTN cho người lao động.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, trong 10 tháng đầu năm 2025, số người được giải quyết chế độ trợ cấp BHTN là 4.413 người, với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 80,1 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 17 người với số tiền 85,45 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 4.285 người…

Theo báo cáo sơ bộ của trung tâm tháng 11, đơn vị đã tiếp nhận 567 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, đưa tổng số hồ sơ cả năm lên 4.780, gần chạm mức kế hoạch 5.000 hồ sơ, trong đó, 407 quyết định được ban hành trong tháng 11 (đạt 95% kế hoạch năm 2025), tổng số tiền chi trong tháng đạt 10,246 tỷ đồng, nâng tổng chi lên 88,443 tỷ đồng (mức cao nhất trong 5 năm gần đây) và có 28 người quay trở lại thị trường lao động, nâng lũy kế lên 272 người, đạt 90% kế hoạch.

Giải quyết chính sách BHTN tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hà Phương).

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHTN đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động bằng nhiều hình thức. Đó là tuyên truyền trực quan bằng treo pa nô, áp phích, tờ rơi, đăng tin, bài, video trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; tư vấn trực tiếp cho người lao động đến giải quyết chế độ; tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN, tư vấn qua điện thoại, email...

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn về Luật Việc làm, chế độ BHTN.

Đồng thời, trung tâm cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết chính sách BHTN; tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp đúng chế độ. 100% người lao động đến trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn quyền lợi và giải quyết chế độ đúng quy định của pháp luật, đồng thời người lao động thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề đều được trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm luôn xác định, công tác đào tạo nghề là nền tảng cho thị trường lao động chất lượng cao, chỉ tính riêng tháng 11 có 569 người được tư vấn học nghề, nâng tổng số lên 5.096 người.

Điều này cho thấy hệ thống đào tạo nghề của tỉnh đang được gắn chặt với chính sách BHTN, giúp người lao động thất nghiệp không chỉ nhận trợ cấp mà còn có cơ hội nâng cao tay nghề. Tuy nhiên, số người đăng ký học nghề vẫn còn chưa cao, cần tiếp tục truyền thông sâu hơn để lao động thấy được lợi ích lâu dài của việc học nghề nhằm biến “thách thức” trong giai đoạn thất nghiệp thành “cơ hội” để học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và thu nhập mới bền vững…

Trung tâm đang tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng tháng; tư vấn về chính sách BHTN, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Đồng thời, tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ngoài ra, công tác chi trả chế độ cho người lao động hưởng BHTN được thực hiện đồng bộ, hỗ trợ kịp thời cho người lao động ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, việc triển khai thực hiện chính sách BHTN ở Lào Cai còn gặp một số khó khăn, hạn chế bởi trong công tác thu BHTN ở một số đơn vị, nhất là đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn nợ đọng BHTN kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi khi người lao động nghỉ việc; đa số lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp mà chưa quan tâm đến chế độ được hỗ trợ về học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm; công tác quản lý lao động còn nhiều bất cập, chưa có đủ công cụ để quản lý lao động nên rất khó kiểm soát tình trạng việc làm của người lao động…

Chính vì vậy, để chính sách BHTN ngày càng toàn diện, hiệu quả cần có nhiều biện pháp cần phải được tiến hành trong thời gian tới. Cụ thể là cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách BHTN giúp họ ý thức được lợi ích của BHTN để tự đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi của mình trước người sử dụng lao động, loại bỏ tâm lý chủ quan, ỷ lại. Cần làm rõ các phương thức trục lợi, thông tin về các trường hợp bị xử lý vi phạm (nếu có) để người lao động biết, qua đó nâng cao sự trung thực của người lao động trong thực hiện các quy định về BHTN.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHTN như thực hiện giao dịch điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lao động, cơ sở dữ liệu về BHTN. Cùng với đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHTN nhằm rà soát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHTN để có các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Hà Phương