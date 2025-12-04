Lào Cai: Phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội

Nổi bật là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn và chất lượng đời sống người dân. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới (41,8%); 97,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 75,5% chất thải rắn ở khu vực nông thôn được thu gom, xử lý.

Thi giã bánh giầy tại Lễ hội Cốm - Hương Sắc mùa thu Tú Lệ 2025 (Ảnh: UBND xã Tú Lệ).

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, còn 5,71%. 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ về nhà ở, sinh kế.

Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao, Lào Cai đã hoàn thành trước 77 ngày mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây mới và sửa chữa 26.831 căn nhà với tổng nguồn lực huy động hơn 1.458 tỷ đồng, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, nhân ái của cả cộng đồng.

Trong phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Lào Cai là một trong những địa phương triển khai mạnh mẽ: 100% xã, phường phủ sóng cáp quang; 99,6% trung tâm thôn có sóng 4G; hơn 10.800 tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Trên 85% công chức đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản; hơn 1.500 lượt cán bộ, công chức và 700 doanh nghiệp được đào tạo kỹ năng số; 20 doanh nghiệp được ghi nhận là điển hình chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm.

Các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả cao” tiếp tục tạo động lực tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 7,15%/năm, cao hơn mức chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người tăng từ 55,1 triệu đồng (2020) lên khoảng 85 triệu đồng (2025).

Từ các phong trào thi đua, hàng loạt tấm gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo… đã xuất hiện, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cống hiến. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, minh bạch, với 97.774 lượt tập thể và cá nhân được ghi nhận trong giai đoạn 2021-2025.

Với chủ đề thi đua giai đoạn mới: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào gắn với nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

