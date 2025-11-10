Lạng Sơn: Người dân thoát nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ sinh kế

Những năm qua, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là tại các địa phương nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Triển khai Dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai 249 mô hình gồm 231 mô hình chăn nuôi, 14 mô hình trồng trọt và 4 mô hình làm lâm nghiệp, thu hút hơn 4.000 hộ dân tham gia, trong đó có trên 1.300 hộ nghèo và gần 2.000 hộ cận nghèo.

Các mô hình đã giúp người dân có thêm điều kiện về vốn, tư liệu sản xuất, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập bình quân khoảng 30%, lợi nhuận đạt 30-50 triệu đồng/hộ/năm; đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 3.500 lao động nông thôn.

Mô hình nuôi ngựa bạch giúp nhiều hộ dân ở Lạng Sơn nâng cao thu nhập và thoát nghèo (Ảnh: Mai Linh).

Từ nhiều năm nay, kinh tế của gia đình ông Đinh Văn Thì, thôn Đồng Tiến, xã Na Sầm chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh.

Năm 2024, từ nguồn vốn thực hiện dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, gia đình ông Thì được hỗ trợ nguồn lực để phát triển kinh tế.

Ông Thì cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo. Năm 2024, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 3 con bò và thức ăn cho bò. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi đã cải tạo chuồng trại, chuẩn bị thêm nguồn thức ăn cho bò. Đến nay, 3 con bò đều sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó đã có 1 con bò sinh sản. Mô hình chăn nuôi này đã tạo sinh kế, mở ra cơ hội để năm 2025 cũng như những năm tiếp theo, gia đình tôi thoát cận nghèo”.

Giống gia đình ông Thì, từ nguồn lực hỗ trợ ban đầu của Nhà nước, gia đình ông Hoàng Văn Len, thôn Nà Thang, xã Tri Lễ đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình sản xuất.

Ông Len cho biết: "Năm 2023, gia đình tôi được hỗ trợ 1 con bò từ chương trình giảm nghèo. Từ sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước đã giúp gia đình có thêm nguồn lực, động lực để chăm sóc, nhân rộng mô hình nuôi bò. Đến nay gia đình duy trì được 4 con bò sinh sản và bán được 2 con bê. Từ việc nuôi bò giúp gia đình có thêm nguồn lực để mở rộng, chăm sóc 200 cây dẻ. Đến nay gia đình đã thoát nghèo".

Cùng với 2 hộ gia đình kể trên, giai đoạn 2021-2025, từ nguồn vốn dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ nguồn lực để tạo sinh kế, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả.

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Lạng Sơn đã giảm từ 12,2% năm 2021 xuống còn 3,36% năm 2024, dự kiến đến cuối năm 2025 chỉ còn 1,36%, vượt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Kết quả này khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành và người dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh theo hướng bền vững.

Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết, giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục kiên định mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực của người nghèo. Tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, cầu, nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua đó giảm dần các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Cùng với đó, các địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép chính sách hỗ trợ giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo chuyển biến toàn diện trong đời sống của người dân.

Xuân Mai