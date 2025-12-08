Lan tỏa mô hình “Từ sinh kế đến an sinh”

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai trong bối cảnh đặc biệt khi nền kinh tế vừa phục hồi sau đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp và yêu cầu giảm nghèo đa chiều ngày càng cao.

Xác định xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ người dân nơi đây thoát nghèo; khơi dậy nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo của chính người dân. Đặc biệt, xã Phúc Khánh tập trung hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người dân nơi đây.

Anh Chầm chăm sóc đàn gà con từ chương trình hỗ trợ sinh kế (Ảnh: Văn Hiền).

Hoàn lưu bão số 3 (năm 2024) khiến nhiều hộ dân ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh rơi vào cảnh khốn cùng. Để giúp người dân ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã giúp người dân dựng lại ngôi nhà, xây cầu, làm đường và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Kể từ khi nhận đàn gà con từ chương trình hỗ trợ sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh Hoàng Văn Chầm ở thôn Làng Nủ luôn chăm sóc chu đáo. Nhờ vậy, đàn gà khỏe mạnh và lớn lên từng ngày.

Niềm vui tràn ngập trong mắt anh Chầm bởi gia đình anh không chỉ được nhận ngôi nhà mới khang trang, mà còn có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế.

Anh Chầm chia sẻ: "Sau lũ, gia đình tôi mất hết nhà cửa, tài sản cũng hư hỏng hoàn toàn. Hai vợ chồng lo lắng, sau lũ biết ở đâu, lấy gì để nuôi con? Thật may, gia đình được hỗ trợ nhà mới. Cùng với đó, chính quyền hỗ trợ mô hình nuôi gà, tôi thấy đây là hướng đi rất phù hợp bởi trước đây gia đình tôi cũng đã từng nuôi gà thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao".

Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo (Ảnh: Vân Thảo).

Mô hình hỗ trợ sinh kế nuôi gà thương phẩm là chương trình đầu tiên được triển khai tại Làng Nủ cho 20 hộ dân ngay sau khi tái thiết. Theo đó, mỗi hộ tham gia sẽ nhận hỗ trợ 10 triệu đồng để mua gà giống và 60 bao cám chia làm hai đợt. Giống gà được cấp là loại 10 ngày tuổi, đã tiêm đầy đủ vaccine, đảm bảo sức khỏe và phát triển tốt. Các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh để đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt.

Cùng với đó, xã Phúc Khánh triển khai mô hình “Từ sinh kế đến an sinh” để hỗ trợ hộ nghèo. Theo đó, các hộ nghèo được hỗ trợ gà giống, hỗ trợ quế giống để phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập.

Cán bộ địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn trồng và chăm sóc quế, theo dõi sát quá trình thực hiện để giảm rủi ro và bảo đảm hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã hình thành mô hình kinh tế nhỏ nhưng ổn định, góp phần cải thiện thu nhập ngay tại địa phương.

Gia đình chị Hoàng Thị Vân (xã Phúc Khánh) thuộc hộ cận nghèo. Để giúp gia đình chị có thu nhập ổn định, vươn lên thoát khỏi danh sách hộ nghèo, xã Phúc Khánh đã hỗ trợ gia đình chị đàn gà giống từ mô hình “Từ sinh kế đến an sinh”.

Chị Vân cho biết: “Gia đình tôi được hỗ trợ gà giống và cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gà rất cẩn thận. Hy vọng, phát triển gà thương phẩm sẽ mở ra cơ hội giúp gia đình nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững”.

