Lai Châu: Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Là tỉnh miền núi với đa dạng sinh thái, khí hậu thuận lợi để trồng nhiều loại cây đặc sản như: chè, lúa, cây ăn quả ôn đới…, tuy nhiên, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lai Châu chủ yếu là sản phẩm thô, sản phẩm chế biến sâu còn rất ít, chưa khẳng định được thương hiệu. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực còn chậm. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa mới chỉ phát triển tại những nơi có điều kiện về hạ tầng, giao thông; đối với các xã vùng sâu, xã biên giới của tỉnh, việc phát triển nông nghiệp hàng hóa còn hạn chế.

Do đó, tỉnh Lai Châu xác định: nông nghiệp là ngành quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, các địa phương tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Những vùng trồng chè mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Lai Châu (Ảnh: C.Giang).

Không dừng ở việc giữ rừng, Lai Châu đã và đang từng bước biến rừng thành động lực tăng trưởng. Nhiều xã vùng cao như: Sì Lở Lầu, Dào San, Sin Suối Hồ… đã triển khai thành công các mô hình kinh tế dưới tán rừng, góp phần thay đổi đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Các loại cây như sa nhân tím, mắc ca, sơn tra, sâm Lai Châu, thất diệp nhất chi hoa… được đưa vào trồng dưới tán rừng, không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai mà còn giúp bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững.

Hiện nay ở Lai Châu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm chủ lực như: vùng lúa hàng hóa 4.000ha; vùng chè 11.000ha; vùng quế 13.000ha, mắc ca trên 7.400ha, cây ăn quả trên 8.000ha… Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, các xã, phường ở Lai Châu bắt đầu triển khai các dự án thí điểm công nghệ cao: vùng nguyên liệu có mã số, nhà màng trồng rau an toàn, hệ thống tưới nhỏ giọt cho đồi chè…

Canh tác hoa màu trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Lai Châu (Ảnh: Trung Hiếu).

Ứng dụng khoa học - công nghệ là khâu đột phá để chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, nâng chất lượng và sức cạnh tranh. Hiểu được tầm quan trọng này, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân thay đổi tư duy sản xuất, đầu tư nhà màng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ áp dụng công nghệ hiện đại như: tưới nhỏ giọt, tưới phun, mô hình nhà lưới, nhà kính và đưa vào sản xuất nhiều giống cây ăn quả mới. Các vùng nông nghiệp công nghệ cao được hình thành, hướng tới sản xuất an toàn, hữu cơ, đạt chuẩn VietGAP.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 6.000ha lúa áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI), 200ha rau màu áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), có gần 57ha nhà màng, nhà lưới; 30ha tưới tiết kiệm; có 209,4ha cây trồng các loại được chứng nhận, trong đó, chứng nhận VietGAP với khoảng 180ha; chứng nhận GACP với cây sâm là 13,9ha; chứng nhận hữu cơ là 15,5ha.

Trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng xanh - tuần hoàn - bền vững, Lai Châu cần có các giải pháp đột phá về liên kết đầu tư, phát triển vùng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ để khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay, đồng thời, tạo ra sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sản phẩm nông nghiệp của Lai Châu lên sàn thương mại điện tử (Ảnh: C.Giang).

Định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững đã được xác định rõ trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XV.

Ông Bùi Huy Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chuyển từ nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị. Tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mở rộng vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực, phát triển dược liệu, kết hợp nông nghiệp với du lịch, hướng tới sản phẩm OCOP và mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% diện tích chè sản xuất tập trung được quản lý, cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc; có 2.400ha chè, 1.500ha lúa, 10.500ha mắc ca, 2.800ha quế, 2.500ha cây ăn quả theo hình thức sản xuất an toàn, hữu cơ; 70% trang trại và 50% HTX trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các quy trình quản lý, sử dụng chất thải, công nghệ xử lý tái chế, tái sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp. Lượng phân bón hữu cơ công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật sinh học sử dụng chiếm tối thiểu 30%; phấn đấu có trên 50% diện tích lúa, chè, cây ăn quả, rau màu… tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung được áp dụng đầy đủ IPHM.

Việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo hướng đi mới, góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp từng bước chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí và giảm những tác động xấu đến môi trường để các sản phẩm nông sản của Lai Châu sẽ không còn là “nông sản địa phương” mà trở thành “hàng hoá giá trị cao” trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lê Đức Hạnh