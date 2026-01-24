TPHCM trao hơn 4.200 vé xe Tết, lao động rưng rưng ngày về sum họp

Giọt nước mắt hạnh phúc ngày Tết đoàn viên

Sáng 24/1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao 4.230 vé ô tô về quê đón Tết Bính Ngọ cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn phát vé diễn ra đến hết ngày 25/1, trong khuôn khổ chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026, với thông điệp “Ngàn khoảnh khắc vàng – Mang Tết về nhà”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng vé ô tô về quê đón Tết đến 4.230 người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người lao động đã có mặt tại điểm phát vé. Nhiều người đi xe máy hàng chục km từ 6h để kịp nhận vé trước giờ làm việc.

Cầm trên tay 4 tấm vé ô tô, anh Võ Dy (34 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) không giấu được xúc động.

“Đã 4 năm rồi, cả gia đình tôi chưa được về quê đón Tết. Chúng tôi rất nhớ nhà nhưng không dám về vì chi phí đi lại, sinh hoạt dịp Tết cho 4 người ít nhất cũng khoảng 25 triệu đồng. Tưởng năm nay lại lỡ hẹn, nhưng gia đình tôi may mắn được tặng vé. Tôi vui lắm, bố mẹ ở quê nghe tin cũng vỡ òa”, anh Dy nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Võ Dy xúc động khi được tặng vé ô tô về quê đón Tết cho 4 thành viên trong gia đình (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nghĩ đến ngày được sum họp cùng gia đình trong không khí ấm áp của Tết Nguyên đán, khác hẳn sự lặng lẽ nơi đất khách, anh Dy nở nụ cười mãn nguyện.

“Kinh tế khó khăn nên những năm trước tôi thường xin làm xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con, vừa chạy xe ôm vừa phục vụ tại nhà hàng. Mỗi lần nhìn hình bố mẹ gửi qua điện thoại, tôi rất nhớ nhưng nghĩ đến tiền vé xe, chi phí sinh hoạt và con cái ở đây, tôi lại đành gác lại”, anh nói.

Hiện anh Dy là tài xế xe ôm công nghệ. Trước đó, anh làm nhân viên văn phòng nhưng cuối năm 2024, công ty gặp khó khăn, cắt giảm nhân sự khiến anh mất việc. Sau nhiều tháng rải hồ sơ không nhận được phản hồi, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ để chia sẻ gánh nặng kinh tế với vợ.

Mỗi ngày, anh làm việc từ 6h đến 20h mới về đến nhà. Nghỉ làm đồng nghĩa không có thu nhập, nên anh hầu như đi làm liên tục, chỉ nghỉ khi quá mệt. Sau hơn một năm, sức khỏe anh giảm sút, mắc nhiều vấn đề về tiêu hóa và xương khớp.

“Nhiều lúc tôi cũng tủi thân vì không nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi đã nghĩ rằng năm nay lại phải đón Tết xa quê và chưa biết an ủi bố mẹ thế nào.

Vì vậy, khi nhận được vé ô tô về quê, tôi thực sự xúc động. Chuyến đi này sẽ tiếp thêm động lực để tôi cố gắng hơn”, anh Dy chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.

Tấm vé mang nhiều ý nghĩa lớn lao

Phạm Thị Tuyết Trinh (quê Gia Lai), sinh viên năm ba Học viện Cán bộ TPHCM, không giấu được xúc động khi nhận vé hỗ trợ về quê đón Tết.

“Em vui quá!”, Trinh kể. Ngay sau đó, em gọi điện báo tin cho bố mẹ và bạn bè. Ở đầu dây bên kia, gia đình vừa mừng rỡ vừa thở phào nhẹ nhõm, bởi trước đó cả nhà đã phải chắt chiu, tính toán từng khoản để lo chi phí cho em về quê.

Nữ sinh vui mừng khi gỡ bỏ được gánh nặng chi phí về quê đón Tết cho bố mẹ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Để trang trải cuộc sống và giảm gánh nặng cho gia đình, Trinh vừa học vừa làm phục vụ tại quán ăn. Ban ngày đến giảng đường, buổi tối em làm việc đến khuya để lo sinh hoạt phí và san sẻ với bố mẹ.

Mẹ em là công nhân, bố làm lao công, trong khi gia đình còn 2 em nhỏ đang tuổi đến trường, nên mọi chi tiêu đều trông cậy vào đồng lương bấp bênh của bố mẹ.

Có những giai đoạn mẹ em ốm nặng, bố phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí và duy trì việc học cho các con. Áp lực chồng chất khiến Trinh từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.

“Nhưng bố nói với em rằng chỉ có học mới giúp thay đổi tương lai. Nghe vậy, em tự nhủ phải cố gắng”, Trinh chia sẻ.

Từ đó, cô sinh viên trẻ vừa học vừa làm, tiết kiệm từng khoản chi nhỏ để phụ giúp gia đình.

“Bố mẹ chưa bao giờ than phiền vì sợ em buồn rồi bỏ học. Em chỉ mong học thật tốt để sau này có thể đỡ đần cho bố mẹ”, Trinh nói.

Việc nhận vé hỗ trợ về quê lần này không chỉ giúp Trinh giảm gánh nặng chi phí, mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao. Sau thời gian dài xa nhà, em sắp được trở về trong vòng tay gia đình, điều tưởng chừng giản dị nhưng với Trinh lại là niềm hạnh phúc đặc biệt.

Không ít người lao động nhiều năm không được về quê đón Tết do chi phí đắt đỏ, nay được hỗ trợ vé ô tô miễn phí (Ảnh: Nguyễn Vy).

Giống như Trinh và anh Dy, nhiều sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khác cũng không giấu được niềm vui, sự háo hức khi đến nhận vé ô tô miễn phí, sắp được đoàn tụ với gia đình dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, trong thời gian ngắn phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 7.000 đơn đăng ký. Chương trình ưu tiên trao 4.230 vé ô tô miễn phí cho người có giấy xác nhận thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người trên 3 năm chưa về quê đón Tết; các trường hợp đặc biệt khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, bão lũ.

Người lao động được hỗ trợ tận tình các thủ tục để nhận vé ô tô về quê đón Tết (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đối tượng thụ hưởng là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại TPHCM và Đồng Nai, có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Theo kế hoạch, 4.230 vé được bố trí trên 94 chuyến xe, khởi hành từ ngày 5/2 đến 11/2/2026 (tức từ ngày 18 đến 24 tháng Chạp), xuất phát từ TPHCM và Đồng Nai, đưa người dân về các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.