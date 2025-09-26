Hướng dẫn sử dụng kinh phí giải quyết tinh giản biên chế

Ông Lê Thuần Thành (công tác tại tỉnh Đồng Nai) kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể cho các quỹ tài chính về việc lấy nguồn của đơn vị chi trả cho những viên chức, người lao động tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178 và Nghị định số 154.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay nguồn kinh phí giải quyết tinh giản biên chế của người làm việc tại quỹ đã được nêu rõ tại khoản 7 Điều 11, khoản 4 Điều 17 của Nghị định số 154.

Theo đó, các chính sách, chế độ tại Nghị định 154 được áp dụng cho trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử sang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách dôi dư do sắp xếp lại quỹ đó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Kinh phí giải quyết tinh giản biên chế được lấy từ kinh phí thường xuyên của Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Đối với Nghị định số 178, Bộ Nội vụ cho hay Điều 1 và Điều 2 của Nghị định (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) đã quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định.

Căn cứ cơ cấu, mô hình tổ chức, hoạt động của quỹ và các quy định nêu trên, Bộ đề nghị ông Lê Thuần Thành có ý kiến với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hướng dẫn, xem xét, giải quyết theo quy định.